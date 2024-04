Stiahni si aplikáciu Try Galaxy a vyskúšaj si simuláciu najnovšieho smartfónu od Samsungu

Fotografie a videá plné prekvapení

Galaxy AI je tu a berie dych



Circle to Search with Google : Predstav si, že pri "scrollovaní" narazíš na fotografiu s obrazom, ktorý sa ti zapáči. Tvoj telefón ti vďaka jednoduchému zakrúžkovaniu zistí meno umelca, prípadne galériu či múzem, v ktorom je dielo vystavené. Môže za to inovatívny systém vyhľadávania založený na gestách. Ide o úplne nový spôsob, akým dokážeš na internete zisťovať informácie – stačí dlho stlačiť domovské tlačidlo a na displeji môžeš čokoľvek zakrúžkovať, zvýrazniť, pripísať poznámku alebo kdekoľvek kliknúť. Okamžite získaš výsledky inteligentného vyhľadávania. Umožní ti to generatívna umelá inteligencia a možno ti pritom zoberie dych.

Note Assist: Ak si rád píšeš poznámky, táto funkcia ti v tvojom mobile bude chýbať. Umelá inteligencia z nich vyhotoví zhrnutie a prehľadne ti ich usporiada. Okrem toho zvláda funkcie, ako automatické formátovanie, kontrolu pravopisu aj preklad.





Live Translate: Máš obavu, že sa stratíš v cudzine, lebo dôkladne neovládaš jazyk krajiny, do ktorej cestuješ? S touto funkciu si za vodou. Umelá inteligencia preloží tvoj telefonát a textové správy v reálnom čase, priamo v telefóne. Dohodneš sa s taxikárom aj na recepcii hotela, aj keď sa v úplne cudzom jazyku dokážeš len pozdraviť. V súčasnej dobe systém podporuje 13 svetových jazykov. Try Galaxy ti presne ukáže, ako takéto dorozumievanie funguje.





Chat Assist: Táto funkcia dokáže upraviť jazykový štýl ľubovoľnej textovej správy podľa toho, na aký účel je určená, od formálneho úradného jazyka až po hovorovú konverzáciu. Týmto spôsobom je možné napríklad vylepšiť zápis z porady pre šéfa, prípadne sa porozprávať v jazyku, ktorý ovládaš len čiastočne.

Jedna galaxia vďaka ekosystému Galaxy

24.4.2024 (SITA.sk) -Inštalácia aplikácie Try Galaxy je hračka. Stačí na tvojom smartfóne naskenovať QR kód alebo naťukať www.trygalaxy.com a ideš na to. Najväčšie prekvapenie zažiješ, ak používaš iPhone. Odrazu máš z operačného systému iOS simuláciu používateľského rozhrania One UI 6.1., čiže pocitovo úplne iný telefón.Ak rád fotíš, Try Galaxy ti predvedie špičkové fotografické nástroje, ktoré sú doménou najnovšej série Galaxy S24. Mať dokonalú selfie je viac než "cool". A čo tak vymazať tvojho bývalého alebo tvoju bývalú zo spoločnej fotografie? Aplikácia to zvládne vďaka funkcii Generative Edit. Nástroj Erase Reflection automaticky odstráni aj nechcené tiene a odrazy svetla. Umelá inteligencia dokáže narovnať krivo vyfotografovaný záber alebo navrhnúť optimálne úpravy pre každú fotografiu zvlášť vďaka funkcii Edit Suggestion. Aplikácia Try Galaxy ťa dostane aj skvelým portrétovým režimom a pomocou funkcie Nightography Zoom si otestuješ fotografovanie v maximálnej kvalite aj vo veľmi slabom svetle. Zistíš, že dokážeš nakrúcať neroztrasené videá v rýchlom pohybe pomocou stabilizačnej funkcie Super Steady.V aplikácii Try Galaxy si môžeš vyskúšať aj nové grafické motívy alebo obrázky na pozadí, ktoré sú dostupné majiteľom Galaxy S24 Ultra. Ako bonus sú na stiahnutie tri typy umeleckých tapiet, ktoré môžu zdobiť tvoj displej.Try Glaxy ti umožní zoznámiť sa s funkciami, ktoré má pod palcom pokroková umelá inteligencia. Otestovať ju teraz môže každý a nemusí mať poruke ani najnovšie zariadenie. Krátke demonštračné videá ti predstavia všetko, čo s ňou dokážeš. Tu je prehľad najobľúbenejších funkcií:O Galaxy je známe, že sa výborne páruje v rámci ekosystému Samsung. Majitelia najnovších modelov získajú možnosť zdieľania súborov, hudby alebo prehľadné zobrazenie zdravotných údajov v aplikácii Samsung Health. Vďaka Try Galaxy zistíš, aké je to žiť a tvoriť v jednej galaxii, v ktorej všetko spolu bez problémov komunikuje a prepája sa. Tí, ktorých zaujímajú najnovšie skladacie telefóny ocenia videoprezentácie modelov Galaxy Z Flip5 a Z Fold5. Na iOS je dokonca možné si vyskúšať, aké to je mať v ruke Z Fold5 – potrebuješ na to 2 telefóny, ktoré priložíš k sebe a simuluješ tak veľkosť vnútorného displeja najštýlovejšej skladačky od Samsungu. Aj keď je aplikácia Try Galaxy len ochutnávkou prostredia najnovšej série od Samsungu, stojí za to ju vyskúšať na svojom telefóne. Naskenuj QR kód a zaži novú éru Galaxy AI. Otázne zostáva, čo sa stane, keď ťa nová apka dostane?Informačný servis