Stiahnutie sa z Lysyčanska bolo podľa Hajdaja náročné, ale správne. Chlapci sú nažive a môžeme pokračovať, povedal

Vojaci sú aspoň nažive

Rozhodnutie bolo správne

4.7.2022 (Webnoviny.sk) - Rozhodnutie ukrajinských síl stiahnuť sa z Lysyčanska bolo podľa šéfa vojenskej samosprávy Luhanskej oblasti veľmi náročné, ale bolo správne, vzhľadom na straty, ktoré by utrpeli, keby sa pokúsili ešte nejaký čas držať. Serhij Hajdaj pre televíziu CNN povedal, že ruským silám by sa napokon podarilo obkľúčiť mesto a Kyjev by prišiel o všetkých tamojších bojovníkov.„Je jasné, že je to veľmi bolestivé, veľmi ťažké, ale teraz sú chlapci nažive, vybavenie je neporušené, každý môže pokračovať v boji s ruskou armádou,“ pokračoval a vyzval na ďalšiu podporu zo Západu, pričom pripustil, že Rusko malo výhodu v množstve vybavenia, ktoré mohlo v oblasti umiestniť.Ukrajinská armáda v nedeľu oznámila, že sa musela z Lysyčanska stiahnuť. Lysyčansk je posledné mesto v Luhanskej oblasti vo východoukrajinskom Donbase, ktoré bolo pod kontrolou Kyjeva, no už aj to dobyli Rusi.Hajdaj pochválil odvahu a schopnosti ukrajinských síl, ktoré boli schopné brániť Luhanskú oblasť takmer päť mesiacov.„Tridsať percent oblasti bolo už okupovaných, takže našej armáde zostávalo 70 percent na vybudovanie obrannej línie. A bolo to správne rozhodnutie - držíme ju od 24. februára, marca, apríla, mája, júna, teraz júla - takmer päť mesiacov na relatívne malom území,“ povedal.Ako tiež poznamenal, zostávajúce mestá na Donbase sú ďalším cieľom Ruska. To sa pravdepodobne bude snažiť postupovať na mestá v Doneckej oblasti, ktoré sú pod ukrajinskou kontrolou, aby si zabezpečilo celý Donbas . Hajdaj však verí, že Ukrajina získa späť svoje stratené územia.