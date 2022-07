Vodič Peugeotu prešiel do protismeru a spôsobil čelnú zrážku, vyžiadala si jednu obeť aj zranené deti (foto)

4.7.2022 (Webnoviny.sk) - Jeden človek zomrel, jeden sa zranil ťažko a štyria ľahko pri dopravnej nehode, ktorá sa stala v nedeľu 3. júla o 16:00 na ceste I/16 pri križovatke na obec Dobroč v okrese Lučenec. Ako informuje banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti, zo zavinenia nehody je podozrivý 40-ročný vodič vozidla Peugeot, ktorý pravdepodobne nesprávnym spôsobom predchádzania v smere na obec Mýtna nezvládol vedenie vozidla a prešiel do protismeru.Peugeot sa čelne zrazil s oproti prichádzajúcim vozidlom BMW, v ktorom sa viezli štyri osoby, z toho dve deti. „Vodič a spolujazdkyňa utrpeli zranenia s dobou liečenia do 42 dní a ľahko sa zranili aj trojročné a päťročné dieťa," uvádza polícia.Vodiča Peugeotu previezli leteckou záchrannou službou do nemocnice v Banskej Bystrici, jeho 36-ročný spolujazdec utrpel zranenia, ktorým na mieste dopravnej nehody podľahol. Vyšetrovateľ v Lučenci začal v trestné stíhanie pre prečin usmrtenia a do vyšetrovania pribral znalca z odboru cestnej dopravy.