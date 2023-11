Stíhačky MiG-29 boli darované v zmysle zákona a „vláda Roberta Fica je vláda klamárov“ vyhlásil Naď (video)

Trestné oznámenie

Deväť stranová výpoveď

Ficova politika

Vláda klamárov

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

14.11.2023 (SITA.sk) - Bývalá vláda darovala Ukrajine stíhačky MiG-29 v zmysle zákona. Uviedli to predseda Demokratov a bývalý premiér Eduard Heger spoločne s bývalým ministrom obrany Jaroslavom Naďom Ako Heger vyhlásil, jeho vláda vždy konala v súlade so zákonom, a to v každom rozhodnutí, vrátane darovania stíhačiek MiG-29 Ukrajine.Predseda Demokratov vysvetlil, že rovnako to hovorí aj vyšetrovateľ NAKA , ktorý mal túto vec preveriť a vyhodnotil, že trestné oznámenie, ktoré na nich podali Richard Glück a Erik Kaliňák (obaja Smer-SD ) bolo vyhodnotené ako neopodstatnené.Naď pripomenul, že trestné oznámenie na nich bolo podané aj minulý rok za darovanie S-300 a rovnako bolo zamietnuté, pretože nešlo o trestný čin.Ako ďalej spresnil, v trestnom oznámení Glücka a Kaliňáka bolo obvinenie zo zneužitia právomoci verejného činiteľa, zo sabotáže a z porušovania pri správe majetku štátu.„Je to sadzba niekde nad 20 rokov. Samozrejme, vyšetrovateľka po tom, čo sa oboznámila s realitou, toto trestné oznámenie pochopiteľne zamietla," dodal Naď s tým, že Glück klamal o tom, že je to zametanie, pretože neboli vypovedať.Naď však na utorkovej tlačovej besede ukázal deväť stranovú výpoveď, ku ktorej poskytol dôkazové materiály o tom, prečo nebol pri darovaní stíhačiek MiG-29 spáchaný trestný čin.„Neukazuje to nič iné, len absolútne nízku odbornú vybavenosť ľudí zo Smeru. Nie sú schopní napísať ani také trestné oznámenie, ktoré by mohlo byť považované za relevantné. Podarilo sa im však vytvoriť napätie a nenávisť v spoločnosti," vyhlásil Naď.Heger ďalej poukázal na spôsoby politiky Roberta Fica (Smer-SD). Pripomenul Ficov výrok o tom, že za darovaním stíhačiek je pokus o to, aby sa v septembri nekonali predčasné voľby.„Čistý blud. Dnes už vieme, že voľby sa konali. Taktiež hovoril o tom, že keď darujeme stíhačky na Ukrajinu, tak Rusko sa nám za to veľmi tvrdo odplatí. Dnes už vidíme, že nič také sa nestalo," doplnil Heger. Naď dodal, že táto vláda vo vojenskej pomoci Ukrajine v skutočnosti naďalej pokračuje.„Posielajú muníciu aj naďalej, posielajú Zuzany, o ktorých hovorili, že som ich daroval. Zistili, že sme ich predali, a tak pokračujú na Ukrajinu. Vojenskú pomoc si nazval pomocou technickou," uviedol Naď a doplnil, že zbrojovka vyrábajúca muníciu, ktorá ide na Ukrajinu, je z 50 percent vlastnená štátom. „Keby štát chce, tak to okamžite zastaví," zdôraznil Naď.„Vláda Roberta Fica je vláda klamárov, diletantov, neschopákov a celá ich politika je založená na tom, že ľudí klamali a strašili," vyhlásil Naď s tým, že verejnosť klamú aj v tom, že za poskytnuté techniku Ukrajine Slovensko nič nedostalo.Naď však informoval, že za každý materiál, ktorý odišiel na Ukrajinu, dostalo Slovensko nejakú formu náhrady. Ako uviedol,bola hodnota majetku, ktorý išiel na Ukrajinu.„Naspäť sme na Slovensko dostali 200 miliónov od Američanov, ďalších 25 miliónov dostaneme. Nemci nám dodali systém protivzdušnej obrany Mantis v hodnote 250-tisíc ako dar, 150 miliónov dostaneme z Európskeho mierového nástroja za stíhačky MiG-29 a systém KUB, 81 miliónov sme už dostali, máme 700 miliónovú zľavu na vrtuľníky, dostali sme 15 tankov Leopard 2A4 , máme systém protivzdušnej obrany Mamba , zahraničných vojakov aj s technikou na Lešti, ktorí zvyšujú našu bezpečnosť," vymenoval Naď s tým, že by vedel pokračovať aj ďalej.Ďalej vysvetlil, že muníciu a techniku ktorú Slovensko poslalo na Ukrajinu tam zachraňuje životy, no Slovensko by stálo milióny eur, aby muníciu po záruke, alebo pred skončením záruky zlikvidovalo.