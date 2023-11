Šéfa košických cestárov vzali do väzby, je podozrivý z ovplyvňovania verejných obstarávaní

Dvojica obvinených

Kritika poslanca Ihnáta

Ďalšie obvinenie

14.11.2023 (SITA.sk) - Generálneho riaditeľa Správy ciest Košického samosprávneho kraja Antona T. vzal Špecializovaný trestný súd do väzby pre podozrenie na ovplyvňovanie verejných obstarávaní. Informuje o tom denník Sme s poukazom na anonymizované uznesenie o vzatí obvineného do väzby.Anton T. je stíhaný spolu s ďalším spoluobvineným Jurajom G. pre obzvlášť závažný zločin porušovania povinností pri správe cudzieho majetku v jednočinnom súbehu so zločinom machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe. Anton T. podal voči uzneseniu o vzatí do väzby sťažnosť, o ktorej rozhodne Najvyšší súd SR Podľa uznesenia obvinení v presne nezistenom čase v auguste 2021 v Košiciach a na iných miestach „spoločne a koordinovane dohodli prednosť a výhodnejšie podmienky vopred vybranému konkrétnemu súťažiteľovi a účastníkovi verejného obstarávania, a to na úkor iných súťažiteľov alebo účastníkov verejného obstarávania v dvoch súvisiacich verejných obstarávaniach“.Podľa Sme ide v prvom prípade o podlimitnú zákazku na nákup posypových nadstavieb a čelne nesených snehových radlíc na zimnú údržbu ciest s predpokladanou hodnotou 187 092 eur bez DPH. Druhou zákazka s nízkou hodnotou na obstaranie výroby rámov/predprípravy vozidiel na montáž 10 kusov nadstavieb s predpokladanou hodnotou 15-tisíc eur bez DPH.Denník pripomína, že trestné oznámenie v tejto kauze podal začiatkom októbra krajský poslanec Miloš Ihnát (nezávislý).„V statusoch na sociálnych sieťach už predtým kritizoval, že sa nadstavby takmer dva roky od ich nákupu prakticky nepoužívali," uviedlo Sme s tým, že zariadenia podľa poslanca nemali potrebné technické doklady ako technický preukaz, návod na obsluhu, katalóg náhradných dielov alebo certifikát na užívanie.„Ihnát na základe získaných informácií pochádzajúcich aj z ministerstva dopravy upozorňoval, že bude problematické zlegalizovať tieto zariadenia aspoň dodatočne," napísal denník.Sme tiež pripomína, že Anton T. je od februára tohto roku obvinený aj v teplomerovej časti spoločného trestného konania, ktoré sa vedie pre kauzy predražených nákupov prechodových bezkontaktných teplomerov od košickej spoločnosti United Corp. a štyroch tatroviek na zimnú údržbu od košickej firmy Tempus-Trans „Mali pritom podobný rukopis s podozrením na vopred zmanipulované verejné obstarávania stanovením súťažných podmienok v prospech neskorších víťazov," dodal denník.