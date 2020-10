Stíhanie špeciálneho prokurátora Kováčika je vážna vec, podľa Petkovej mal byť vzorom pre ostatných

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

26.10.2020 (Webnoviny.sk) - Väzobné stíhanie špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika je veľmi vážna vec. Špeciálny prokurátor mal byť vzorom pre ostatných, čo sa týka spravodlivosti a stíhania korupcie, mafie a ťažkých zločinov.Pre agentúru SITA to uviedla Zuzana Petková Nadácie Zastavme korupciu . Reagovala tak na vzatie do väzby špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika a policajného funkcionára Norberta Pakšiho „Rešpektujúc prezumpciu neviny, ak je to tak, že namiesto naplnenia svojho poslania zločincom pomáhal, boli sme na tom ako krajina veľmi zle. Dúfam, že pri nasledujúcej voľbe generálneho prokurátora si dajú poslanci veľký pozor na to, koho vyberú a budú zvažovať všetky, ale najmä morálne aspekty kandidátov,“ dodala Petková.Špeciálneho prokurátora Kováčika zadržala Národná kriminálna agentúra (NAKA) vo štvrtok 22. októbra. Neskôr polícia oznámila, že zadržaný čelí obvineniam z korupcie, založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a pokračovacieho zločinu zneužitia právomoci verejného činiteľa v súbehu s prečinom ohrozenia dôvernej skutočnosti a vyhradenej skutočnosti. Počas akcie NAKA zadržala aj policajného funkcionára Pakšiho.