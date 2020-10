Sociálna poisťovňa funguje v obmedzenom režime, COVID semafor prepol pobočky na červenú a oranžovú

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

26.10.2020 (Webnoviny.sk) - Všetky pobočky a vysunuté pracoviská Sociálnej poisťovne vzhľadom na pandemickú situáciu od pondelka 26. októbra fungujú v oranžovom alebo v červenom režime COVID semaforu. Osobný kontakt s verejnosťou je preto výrazne obmedzený a klientske centrá v pobočkách sú zatvorené.Pokladnice nepreberajú hotovosť, klienti by preto mali využiť bezhotovostnú formu platby. Denne aktuálne informácie o fungovaní pobočiek si klienti nájdu na webovej stránke Sociálnej poisťovne v časti COVID semafor pre fungovanie pobočiek. Sociálna poisťovňa o tom informovala v tlačovej správe.Sociálna poisťovňa odporúča, aby klienti využívali predovšetkým elektronický kontakt – zasielali elektronické formuláre najmä pri žiadostiach o ošetrovné, používali svoju e-schránku, prípadne kontaktovali pobočky poisťovne e-mailom alebo telefonicky."V nevyhnutných prípadoch môžu využiť zaslanie poštou alebo vhodenie zásielky do schránky umiestnenej pri vstupe do pobočky. Pre otázky a poradenstvo majú klienti k dispozícii aj Formulár pre otázky a Informačno-poradenské centrum Sociálnej poisťovne," uvádza sa v tlačovej správe.