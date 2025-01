Stíhaný expolicajt a bývalý vyšetrovateľ NAKA Marián Kučerka sa vrátil na Slovensko

Kučerka požiadal o politický azyl

Žiadosť o obnovu konania

9.1.2025 (SITA.sk) - Stíhaný bývalý policajt Marián Kučerka , ktorý požiadal o politický azyl v Bosne a Hercegovine, sa vrátil na Slovensko. Informoval o tom portál denníka Plus jeden deň.„Moje obavy, že Špecializovaný trestný súd bude v tejto trestnej veci o mojej osobe rozhodovať zaujato, sa rozplynuli po tom, ako Najvyšší súd SR z rozhodovania o nej vylúčil pre zaujatosť sudcu Jána Hrubalu . Prispela k tomu aj skutočnosť, že Európsky súd pre ľudské práva prijal obidve moje sťažnosti, v ktorých namietam porušenie môjho práva na zákonného sudcu v tejto trestnej veci, na ďalšie konanie, meritórne ich preskúmava a jednu z nich dokonca označil ako tzv. „impact case“, t. j. ako dobre podložený prípad s veľkým významom, ktorý si vyžaduje zvýšenú a urýchlenú ochranu,“ uviedol pre denník Kučerka.Doplnil, že aj spôsob, akým boli na Najvyššom súde SR prideľované veci jednotlivým senátom, začal byť preverovaný ministerstvom spravodlivosti. Denník pripomenul, že Kučerka požiadal o politický azyl v Bosne a Hercegovine 11. januára 2023 pre obavy zo zaujatosti v slovenskom súdnom systéme v jeho prípade.Odvolával sa na rozsudok Ústavného súdu SR , ktorý spochybňoval zákonnosť pridelenia sudcu k jeho veci. Dňa 10. decembra informoval Kučerka listom sudcu Špecializovaného trestného súdu, že sa vracia na Slovensko.„Všetky tieto skutočnosti ma viedli k presvedčeniu, že už naďalej nie je nevyhnutné, aby som v Bosne a Hercegovine žiadal o politický azyl a bol odlúčený od mojej rodiny. Vraciam sa preto na Slovensko, kde sa chcem postarať o manželku a dve maloleté deti, a osobne sa obhajovať v tejto trestnej veci,“ dodal Kučerka.Právoplatne odsúdený bývalý vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry Marián Kučerka v júni 2024 uspel so žiadosťou o obnovu konania, pričom Špecializovaný trestný súd zrušil v jeho prípade trest 10,5 roka väzenia a trest prepadnutia majetku uložené za prijímanie úplatku.Podľa orgánov činných v trestnom konaní prijal expolicajt v roku 2016 úplatok 25-tisíc eur za ovplyvnenie vyšetrovania kauzy Valčeky, ktorá sa týkala príbuzného exministra Petra Žigu Štefana Ž. V roku 2017 zase prijal podiel z čiastky 200-tisíc eur za zasahovanie do kauzy známej ako Jopi Trade.