Stihneme sa predstaviť ako krajina na výstave Expo Dubaj 2020? Slovenský pavilón nie je stále dokončený

28.9.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenský pavilón na Expo Dubaj 2020 stále nie je dokončený, hoci výstava oficiálne začína 1. októbra, teda už tento piatok. Meškanie potvrdila generálna komisárka Expo Dubaj 2020 Miroslava Valovičová Pavilón podľa nej otvoria v prvej polovici októbra, a to na základe odporúčania od organizátora Expo Dubaj, od ktorého si pavilón prenajímajú.O problémoch s dostavbou slovenskej expozície informoval ako prvý portál Aktuality.sk. Dôvodom majú byť nedokončené práce, ktoré mali zabezpečiť miestni dodávatelia stavebných prác. Ešte začiatkom septembra pritom minister hospodárstva Richard Sulík na tlačovej besede informoval, že Slovensko je na výstavu Expo Dubaj 2020 veľmi dobre pripravené. Ministerstvo hospodárstva SR spolu s partnermi slovenskej expozície vynaložilo enormné úsilie pre zabezpečenie úspešnej prezentácie na Svetovej výstave Expo Dubaj 2020," uviedla Valovičová s tým, že slovenský tím je po obsahovej a odbornej stránke pripravený.“Som v dennom a priamom kontakte s emirátskou ministerkou medzinárodnej kooperácie a generálnou riaditeľkou Expo Dubaj 2020 Reem Al Hashimy, ktorá nás utvrdila v tom, že na slovenskom pavilóne sa pracuje deň a noc a od ktorej sme dostali prísľub, že už nepríde k ďalším zdržaniam," doplnila Valovičová. Vláda odobrila pokračovanie príprav oficiálnej účasti Slovenska na Svetovej výstave Expo Dubaj začiatkom októbra minulého roka. Súhlasila aj s financovaním oficiálnej účasti našej krajiny na tejto výstave v sume takmer 6,5 mil. eur.Slovensko sa bude na Expo Dubaj prezentovať v rámci tématickej zóny „Mobilita“. Zameria sa na tri hlavné témy - vodíkové technológie, letecký priemysel a vesmírny sektor.Výstava sa pôvodne mala konať od 20. októbra 2020 do 10. apríla 2021. V dôsledku pandémie COVID-19 prijali organizátori rozhodnutie o ročnom odklade a Expo Dubaj sa bude oficiálne konať v novom termíne od 1. októbra 2021 do 31. marca 2022.Expo Dubaj bude tzv. „veľké Expo“, ktoré trvá šesť mesiacov a koná sa iba raz za päť rokov. Účasť na ňom potvrdilo 193 krajín a organizátori očakávajú 25 miliónov návštev.