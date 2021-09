Kritika prezidentky na adresu vlády bola príliš jemná, Pellegrini jej vyčíta aj alibistický postoj k referendu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

28.9.2021 - Na to, v akom marazme sa Slovensko nachádza, bola prezidentka Zuzana Čaputová príliš jemná. Uviedol to predseda strany Hlas - sociálna demokracia Peter Pellegrini po vystúpení hlavy štátu pred poslancami Národnej rady SR (NR SR) so Správou o stave republiky.Prezidentka sa podľa Pellegriniho snažila nastaviť zrkadlo vládnej koalícii, ale mala príliš mierny jazyk. „Myslel som, že si pani prezidentka mohla dovoliť byť tentokrát podstatne tvrdšia a trochu jasnejšia v tých vyjadreniach,“ povedal s tým, že Čaputová skritizovala vládu za nezvládnutú pandémiu, za slabú ekonomickú a sociálnu pomoc, za jedny z najdlhšie zatvorených škôl.„Ale alibisticky sa postavila k otázke referenda, kde som od nej minimálne čakal výrazný apel, pretože tam na jednom mieste stálo takmer 150 poslancov a celá vláda, aby vyhoveli žiadosti viac ako 600-tisíc ľudí, ktorí referendum žiadajú,“ dodal Pellegrini.