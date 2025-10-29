Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 29.10.2025
 Meniny má Klára
 24hod.sk    Tlačové správy

STILL Innovation Day 2025 sa niesol v duchu Harder, Better, Faster, Stronger. Nabitý program potešil aj fanúšikov hokeja


Tagy: intralogistika PR

V sídle STILL Slovensko predstavili najnovšie trendy v oblasti intralogistiky. Asistoval im pri tom Boris Valábik, bývalý hokejista a osobnosť športu. Spoločnosť STILL Slovensko opäť ...



pb_25 10 14_still_0614 676x451 29.10.2025 (SITA.sk) - V sídle STILL Slovensko predstavili najnovšie trendy v oblasti intralogistiky. Asistoval im pri tom Boris Valábik, bývalý hokejista a osobnosť športu.


Spoločnosť STILL Slovensko opäť usporiadala vo svojom sídle odborné podujatie STILL Innovation Day 2025 s témou Harder, Better, Faster, Stronger.

Stretnutie odborníkov, partnerov a priaznivcov intralogistiky prinieslo množstvo inšpiratívnych prezentácií, technologických noviniek a diskusií. Reč bola o trendoch v automatizácii, efektivite a bezpečnosti logistických riešení.

Úvodné slovo patrilo Mariánovi Fábrymu, obchodnému riaditeľovi STILL pre Slovensko a Česko, ktorý zdôraznil význam inovácií a partnerstva so zákazníkmi. "Každý deň hľadáme spôsoby, ako našim klientom uľahčiť prácu, zvýšiť efektivitu a znížiť náklady. Inovácie sú v DNA značky STILL," uviedol Fábry.

Programom sprevádzal moderátor Gabriel Tóth, ktorý privítal aj bývalého hokejistu a komentátora Borisa Valábika. Ten odľahčil nabitý deň paralelami o tímovej práci a efektivite, ktorá je dôležitá nielen v logistike, ale aj v športe.

Počas dňa zazneli odborné prezentácie zamerané na automatizáciu skladov, bezpečnostné riešenia a servis, ako aj na novinky v produktovom portfóliu STILL.

Odborníci Jiří Ovesný, Miroslav Štefkovič, Radovan Vozár a Marián Vernarec predstavili riešenia, ktoré spájajú efektivitu s udržateľnosťou. Súčasťou programu bola aj panelová diskusia o reálnych projektoch spoločnosti, Li-Ion batériách a servisných štandardoch.

Záver podujatia patril témam umelej inteligencie, o ktorých hovoril Kristián Valachovič z agentúry New School Communication. Na podujatí si zároveň mohli účastníci vyskúšať aj interaktívny hokejový trenažér zameraný na presnosť striel, pri ktorom im asistoval Boris Valábik.

Na podujatí STILL Innovation Day 2025 potvrdil organizátor svoju pozíciu lídra v oblasti intralogistických riešení, ktorý prináša inovatívne technológie a zodpovedný prístup do budúcnosti logistiky. V autentickom prostredí svojej haly všetkým účastníkom podujatia zároveň ukázal cestu, ako sa môžu pripraviť na výzvy budúcnosti, byť vďaka inováciam silnejší a získať konkurenčnú výhodu. Tí mohli súťažiť o ceny z portfólia organizátora, zabaviť sa a vymeniť si cenné rady so svojimi biznisovými partnermi. Pre úspech podujatia už teraz počítajú s jeho ďalším ročníkom.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - STILL Innovation Day 2025 sa niesol v duchu Harder, Better, Faster, Stronger. Nabitý program potešil aj fanúšikov hokeja © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: intralogistika PR
