STILL Slovensko úspešne rastie. Sťahuje sa do nových priestorov

Nadštandard pre zákazníkov i zamestnancov

STILL kladie dôraz na udržateľnosť

Rastúca firma s víziou

7.5.2024 (SITA.sk) -Nemecká nadnárodná spoločnosť STILL má svoju centrálu v krajskom meste Nitra už viac ako 22 rokov. Aj vďaka novému sídlu firma plánuje ďalej rozvíjať svoje aktivity a rozširovať pracovné miesta. "Pre našich zákazníkov sa snažíme poskytovať čo najlepšie a najkvalitnejšie služby plné inovatívnych prístupov. Zároveň máme snahu aj našim zamestnancom poskytnúť komfortné a bezpečné pracovné prostredie. Naše nové sídlo s ergonomickými pracoviskami spĺňa najvyššie štandardy po všetkých stránkach. Moderné priestory, technológie a vybavenie nám pomôžu ešte zvýšiť efektivitu a kvalitu služieb," povedal Ing. Stanislav Krátky, konateľ STILL SR. Dodáva, že veľkou výhodou je poloha areálu v nitrianskej mestskej časti Mlynárce, ktorá je priamo prístupná z rýchlostnej cesty R1 a disponuje dobrou dostupnosťou mestskej hromadnej dopravy a tiež kompletnou občianskou vybavenosťou.Novovybudovaný areál pozostáva z moderných výrobno-skladových priestorov, administratívnej časti, exteriérových zón so zeleňou, logistického zázemia a disponuje tiež dostatočným počtom parkovacích miest. Projekt výstavby zohľadňuje najvyššie štandardy ochrany a udržateľnosti životného prostredia, k čomu prispejú aj plánované fotovoltaické články na streche, príprava na nabíjacie stanice elektromobilov a tiež stojisko na bicykle. "Zaujímavými modernými technológiami, ktoré prispejú k uľahčeniu práce technikov a budú súčasťou nového sídla, je napríklad 5 tonový žeriav ukotvený v zemi, ale aj špeciálne dokovacie stanice, odsávanie spalín dieselových vozíkov alebo nadštandardné vybavenie pre repasovanie použitých vozíkov," menuje S. Krátky.V novom sídle spoločnosti vzniká tiež priestor na demo prezentácie určené najmä pre zákazníkov, na ktorých uvidia, ako pracujú a čo dokážu najmodernejšie technológie. Zároveň firma tento priestor využije aj na vzdelávacie aktivity svojich zamestnancov ako školenia, tréningy a semináre. Neustále zvyšovanie odbornosti špecialistov STILL je dlhodobou súčasťou firemnej filozofie.Tržby spoločnosti STILL Slovensko sa v uplynulých rokoch vyvíjali veľmi pozitívne a to aj napriek rôznym negatívnym globálnym vplyvom. Rástol i počet zamestnancov po celom Slovensku, v súčasnosti firma zamestnáva viac ako 100 administratívnych a technických pracovníkov. Spoločnosti sa medziročne navýšili tržby o viac ako 10 %, v tomto roku očakáva ďalší rast tržieb a udržanie ziskovosti. "Vypracovali sme sa na popredného dodávateľa manipulačnej techniky a intralogistických riešení, pričom v posledných rokoch sme v tejto oblasti aj priekopníkom mnohých inovácií. Našim zákazníkom poskytujeme profesionálne služby na najvyššej úrovni a udávame trendy v automatizácii, robotizácii a digitalizácii. To je budúcnosť segmentu skladovania a manipulácie s tovarom," zhodnotil S. Krátky, konateľ spoločnosti STILL SR. Nové sídlo STILL Slovensko oficiálne uviedli do prevádzky v pondelok 6. mája.