Vedeli ste, že zdravotná poisťovňa vám môže pomôcť s letným programom pre vaše dieťa? Union a ŠNOP sa postarajú o zdravie, aj o zábavu!

Pozor, kapacita pobytov je limitovaná



100 % zľavu z doplatku za animátorské a doplnkové služby a kompletnú úhradu týždenného hospitalizačného pobytu (pobyt v cene 140 € máte zadarmo);



zľava 20 € zo sumy za denný ambulantný pobyt (z plnej ceny 200 € doplatíte 180 €).



K dispozícii na týždenný hospitalizačný pobyt sú tri termíny:

K dispozícii na denný ambulantný pobyt sú štyri termíny:

Čo treba splniť?



Dieťa je vo veku 6 až 17 rokov (vrátane).



Dieťa je poistené v Union zdravotnej poisťovni.



Dieťa má poruchu držania tela.



Dieťa musí mať výmenný lístok na ortopedické vyšetrenie od pediatra:



podmienka platí aj vtedy, ak vaše dieťa už ortopéda navštevuje, ale

podmienka neplatí, ak je vaše dieťa pacientom ŠNOP.