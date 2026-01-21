Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 21.1.2026
 Meniny má Vincent
 Zo zahraničia

21. januára 2026

Štipendisti z Gazy ďakujú Slovensku za pomoc, pripravujú sa na štúdium na Univerzite Mateja Bela – FOTO


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Izraelsko-palestínsky konflikt Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Palestína Pásmo Gazy Študenti

Veľvyslankyňa Palestínskeho štátu v SR Safa al-Chaldíová v utorok spolu s desiatimi palestínskymi štipendistami poďakovala ministrovi ...



617316837_1194124049547085_542323767556669907_n 676x451 21.1.2026 (SITA.sk) - Veľvyslankyňa Palestínskeho štátu v SR Safa al-Chaldíová v utorok spolu s desiatimi palestínskymi štipendistami poďakovala ministrovi zahraničných vecí Jurajovi Blanárovi za humanitárnu aktivitu slovenskej diplomacie, ktorá v spolupráci s medzinárodnými partnermi zabezpečila príchod študentov z Gazy na Slovensko.


Vďaka štipendiám vlády SR sa momentálne pripravujú na štúdium v oblasti medicíny a psychológie na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Palestínski štipendisti sa poďakovali Slovenskej republike za pomoc a poskytnutie príležitosti budovať lepší život.

Úspešný asistovaný príchod študentov


„Poskytnutie vzdelania mladým ľuďom z regiónov zasiahnutých konfliktom predstavuje investíciu do budúcnosti ich krajiny. Verím, že vedomosti a skúsenosti, ktoré študenti nadobudnú v našej vlasti, zužitkujú pri pomoci svojim komunitám a v podpore mierovej, demokratickej a stabilnej Palestíny,“ uviedol Blanár a vyjadril solidaritu s palestínskym ľudom, všetkými obeťami a zničenou krajinou.

Pripomenul, že Slovensko patrí medzi štáty, ktoré uznávajú Palestínsky štát a podporuje dvojštátne riešenie izraelsko-palestínskeho konfliktu. Minister zdôraznil, že úspešný asistovaný príchod palestínskych študentov je konkrétnym príkladom efektívnej multilaterálnej spolupráce.

Veľvyslankyňa informovala o aktuálnom vývoji v regióne a ocenila významnú podporu zo strany Slovenskej republiky. Celková hodnota slovenskej humanitárnej pomoci od vypuknutia konfliktu medzi Izraelom a Hamasom v októbri 2023 presiahla 670-tisíc eur. Zahŕňa pritom finančné a materiálne prostriedky spolu s medicínskymi evakuáciami detských pacientov z Gazy.

Osem medicínskych evakuácií


„Vojna je vždy prehrou ľudstva a zlyhaním diplomacie. Pomoc civilnému obyvateľstvu, a to najmä deťom a zraniteľným skupinám, považujeme za našu morálnu povinnosť,“ povedal šéf slovenskej diplomacie.

Ako informoval rezort zahraničia, Slovensko doteraz zrealizovalo osem medicínskych evakuácií, počas ktorých prepravilo z Pásma Gazy takmer 200 civilistov vrátane 55 ťažko chorých detských pacientov. Okrem toho poskytlo finančný príspevok Svetovému potravinovému programu vo výške 100-tisíc eur a zároveň doručilo päť zásielok materiálnej humanitárnej pomoci v objeme približne 30 ton, najmä potravín a zdravotníckeho materiálu.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Medzinárodná organizácia


Asistovaný príchod palestínskych študentov na Slovensko si vyžiadal rozsiahlu a nadštandardnú koordináciu viacerých aktérov. Presun zahŕňal transport z Pásma Gazy do Jordánska, následný let z Ammánu do Viedne a odtiaľ cestu na Slovensko.

Na logistickej operácii sa okrem Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a vybraných zastupiteľských úradov SR podieľali aj Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru SR, vybraná medzinárodná organizácia, izraelská správa COGAT (Koordinátor vládnych aktivít na územiach), ako tiež veľvyslanectvá Austrálie a Srbska v Izraeli a Ministerstvo zahraničných vecí a krajanov Jordánska.

Palestínski štipendisti pricestovali na Slovensko v dvoch skupinách – prví štyria v októbri 2025 a ďalší piati v decembri 2025. Jeden študent absolvoval cestu mimo organizačného zabezpečenia SR. V súčasnosti absolvujú jazykovú prípravu v Banskej Bystrici.


Zdroj: SITA.sk - Štipendisti z Gazy ďakujú Slovensku za pomoc, pripravujú sa na štúdium na Univerzite Mateja Bela – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

