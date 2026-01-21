Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

Lidl opäť získal ocenenie Top Employer: Kariéra, ktorá sa oplatí


"Ocenenie Top Employer je potvrdením našich kvalít ako zamestnávateľa. Sme nesmierne hrdí, že sa nám podarilo opätovne ho získať, no zároveň ho vnímame ako záväzok," povedala Judit Dulin, ...



new project 8 676x444 21.1.2026 (SITA.sk) - "Ocenenie Top Employer je potvrdením našich kvalít ako zamestnávateľa. Sme nesmierne hrdí, že sa nám podarilo opätovne ho získať, no zároveň ho vnímame ako záväzok," povedala Judit Dulin, konateľka Lidl Slovenská republika


Inštitút Top Employers Institute každý rok oceňuje najlepších zamestnávateľov po celom svete. Spoločnosť Lidl Slovenská republika opäť získala certifikáciu "Top Employer", a patrí tak k najlepším zamestnávateľom na Slovensku. Lidl tiež získal prestížnu medzinárodnú pečať Enterprise Seal. Tá potvrdzuje, že vysoký štandard v prístupe k zamestnancom dodržiava jednotne až v 31 krajinách.

"Ocenenie Top Employer je potvrdením našich kvalít ako zamestnávateľa. Sme nesmierne hrdí, že sa nám podarilo opätovne ho získať, no zároveň ho vnímame ako záväzok: každý deň robíme maximum, aby sme vytvorili prostredie, v ktorom môžu naši zamestnanci rásť od prvého dňa, rozvíjať svoje zručnosti a spolu s nami v #teamlidl dosahovať nové ciele. Pretože naši zamestnanci sú základom nášho úspechu. Práve oni sú dôvodom, prečo u nás zákazníci každý deň radi nakupujú," hovorí Judit Dulin, konateľka pre rezort ľudských zdrojov Lidl Slovenská republika.

Inštitút Top Employers využíva podrobné kritériá na testovanie spoločností v mnohých oblastiach. Tento rok Lidl opäť dosiahol vynikajúce výsledky v kategóriách získavanie talentov, onboarding, vzdelávanie, Employer Branding či integrita. Lidl dosiahol výrazné zlepšenie v oblasti onboardingu. Reťazec už od prvého dňa poskytuje novým zamestnancom stabilné základy, aby sa im v práci darilo a cítili sa príjemne aj po rokoch. To dokazuje, že úspešná kariéra v Lidli nie je o náhode, ale o jasných pravidlách a profesionálnom prístupe.

Adrian Seligman, generálny riaditeľ Top Employers Institute, dodáva: "Certifikácia Top Employer 2026 jasne dokazuje, do akej miery je Lidl odhodlaný vytvárať prvotriedne pracovné prostredie, ktoré zabezpečuje udržateľnú výkonnosť spoločnosti. Spolu s dôsledným zameraním na neustále zlepšovanie, úzke prepojenie stratégie v oblasti ľudských zdrojov a podnikových cieľov ukazuje, nakoľko účinné sú ich transformačné postupy. Sme hrdí na to, že môžeme toto ocenenie odovzdať spoločnosti Lidl Slovenská republika za významný prínos k zlepšovaniu pracovného prostredia na Slovensku".

Inštitút Top Employers je globálna inštitúcia, ktorá certifikuje firmy za ich prístup k zamestnancom. Certifikačný program umožňuje firmám prehodnocovať a vylepšovať ich pracovné podmienky. Inštitút Top Employers, založený pred 30 rokmi, tento rok udelil ocenenie 2 300 firmám v 122 krajinách na piatich kontinentoch. Títo zamestnávatelia spoločne zlepšujú životy viac ako 9 miliónom ľudí po celom svete.

Zdroj: SITA.sk - Lidl opäť získal ocenenie Top Employer: Kariéra, ktorá sa oplatí © SITA Všetky práva vyhradené.

Štipendisti z Gazy ďakujú Slovensku za pomoc, pripravujú sa na štúdium na Univerzite Mateja Bela – FOTO
Slovensko starne a pracovná sila mizne. Zdravý a skúsený zamestnanec sa stáva zlatom firiem

