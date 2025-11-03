|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 3.11.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Hubert
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
03. novembra 2025
Stmelí Babiš vzťahy medzi Slovenskom a Českom? Zlepšenie očakávajú najmä voliči koalície
Takmer polovica Slovákov verí, že výhra Andreja Babiša v českých voľbách pozitívne ovplyvní vzťahy Slovenska a Česka. Vyplynulo to z ...
Zdieľať
Takmer polovica Slovákov verí, že výhra Andreja Babiša v českých voľbách pozitívne ovplyvní vzťahy Slovenska a Česka. Vyplynulo to z prieskumu agentúry NMS. Dnes tieto vzťahy považuje za nadštandardné len 7 percent opýtaných.
„Vzťahy medzi Slovenskou a Českou republikou, ktoré boli po rozdelení federácie dlhodobo nadštandardné, prešli v posledných rokoch citeľným ochladením. Napätie medzi Bratislavou a Prahou sa vystupňovalo najmä počas vlád Petra Fialu a Roberta Fica, keď sa politické postoje oboch krajín začali výrazne rozchádzať,“ pripomenula agentúra s tým, že obe krajiny sa ocitli v situácii, keď spoločná história nestačila na udržanie nadštandardných vzťahov.
Výsledky volieb sleduje väčšina Slovákov
To sa však podľa polovice občanov Slovenska môže zmeniť s nástupom Andreja Babiša do premiérskej funkcie. Agentúra vykonávala prieskum od 15. do 19. októbra na vzorke 1 004 respondentov.
Prieskum ukázal, že výsledky českých volieb zachytili tri štvrtiny respondentov. Z nich necelá polovica vníma výsledok parlamentných volieb v Česku pozitívne. Nadpriemerne často ide o ľudí z generácie Baby boomers, teda občanov starších ako 61 rokov. Negatívne hodnotia výsledky českých volieb najmä mladí ľudia od 18 do 44 rokov, vysokoškolsky vzdelaní a obyvatelia Bratislavy.
Postoje Slovákov kopírujú politické rozdelenie
Analytik agentúry NMS Mikuláš Hanes podotkol, že zaujímavý je pohľad na elektoráty jednotlivých politických strán. Ten totiž potvrdzuje, že Slováci sa orientujú v základnom hodnotovom rozdelení českého politického spektra. Ako Hanes spresnil, výsledky českých volieb hodnotia výrazne pozitívnejšie voliči koaličných strán, teda strán Smer-SD (rozhodne pozitívne 59 % a skôr pozitívne 31 %), Hlas-SD (rozhodne pozitívne 20 % a skôr pozitívne 52 %) a hnutia Republika (rozhodne pozitívne 51 % a skôr pozitívne 35 %).
Negatívne ich hodnotia najmä voliči strán Demokrati (rozhodne negatívne 48 % a skôr negatívne 37 %), Sloboda a Solidarita (rozhodne negatívne 24 % a skôr negatívne 31 %), hnutia Progresívne Slovensko (rozhodne negatívne 27 % a skôr negatívne 38 %) a tiež Hnutia Slovensko (rozhodne negatívne 23 % a skôr negatívne 26 %). „Táto miera spokojnosti či nespokojnosti je pomerne vyhranená a kopíruje tak postoje predstaviteľov strán k víťazovi volieb Andrejovi Babišovi a k stranám doterajšej vládnej koalície, ktorá vo voľbách neuspela,“ dodal analytik.
Slováci veria, že Babiš vzťahy zlepší
Napriek spoločnej minulosti vníma 37 percent Slovákov vzťahy oboch krajín ako štandardné. Ako nadštandardné ich vníma iba 7 percent občanov Slovenska a ako narušené ich vníma 39 percent respondentov. Štyri percentá ľudí tieto vzťahy hodnotia ako zlé.
Prieskumom sa ďalej zistilo, že 47 percent opýtaných verí, že výsledky českých volieb budú mať pozitívny dopad na vzťahy Česka a Slovenska. Zlepšenie vzťahov očakávajú najmä voliči súčasnej vládnej koalície, konkrétne 77 percent voličov Smeru-SD, Hlasu-SD a SNS. Vzťahy medzi krajinami sa podľa jednej tretiny opozičných strán taktiež zlepšia.
V zlepšenie vzťahov podľa Hanesa veria najmä tí, ktorí vzťahy nateraz hodnotia ako narušené a výsledky českých volieb vnímajú pozitívne.
Zdroj: SITA.sk - Stmelí Babiš vzťahy medzi Slovenskom a Českom? Zlepšenie očakávajú najmä voliči koalície © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
Rybníček rokoval so Žilinkom o Trestnom zákone, zhodli sa na jednej kľúčovej veci – FOTO
Ázijské akciové trhy v pondelok vzrástli