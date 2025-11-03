Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 3.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Hubert
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Ekonomika

03. novembra 2025

Ázijské akciové trhy v pondelok vzrástli


Tagy: ázijské akciové trhy

Ázijské akciové trhy v pondelok vzrástli, keďže kopírovali piatkové zisky na Wall Street. Trhy podporuje optimistický záver októbra, ktorý priniesol zmiernenie obchodného napätia medzi Čínou a USA, zníženie ...



Zdieľať
gettyimages 641607690 676x448 3.11.2025 (SITA.sk) - Ázijské akciové trhy v pondelok vzrástli, keďže kopírovali piatkové zisky na Wall Street. Trhy podporuje optimistický záver októbra, ktorý priniesol zmiernenie obchodného napätia medzi Čínou a USA, zníženie amerických úrokových sadzieb a silné zisky miláčikov trhu napríklad spoločnosti Amazon.


Index hongkonskej burzy Hang Seng si prilepšil o 1 percento na 26 158,36 bodu. Čínsky akciový index Shanghai Composite si pripísal 0,6 percenta a uzavrel na úrovni 3 976,52 bodu. V Tokiu sa pre štátny sviatok neobchodovalo.

Ceny ropy mierne vzrástli po tom, ako skupina ropných štátov OPEC+ oznámila, že v decembri síce opäť zvýši produkciu, ale v prvých troch mesiacoch roku 2026 ju nezmení. Ľahká americká ropa zdražela o 0,6 percenta na 61,32 dolára za barel a cena severomorskej ropy Brent sa zvýšila o 0,5 percenta na 65,11 dolára za barel.


Zdroj: SITA.sk - Ázijské akciové trhy v pondelok vzrástli © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: ázijské akciové trhy
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Stmelí Babiš vzťahy medzi Slovenskom a Českom? Zlepšenie očakávajú najmä voliči koalície
<< predchádzajúci článok
Žilinka nevyhovel „čurillovcom“, obvinenia za zneužitie právomoci platia

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 