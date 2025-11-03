|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 3.11.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Hubert
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
03. novembra 2025
Ázijské akciové trhy v pondelok vzrástli
Tagy: ázijské akciové trhy
Ázijské akciové trhy v pondelok vzrástli, keďže kopírovali piatkové zisky na Wall Street. Trhy podporuje optimistický záver októbra, ktorý priniesol zmiernenie obchodného napätia medzi Čínou a USA, zníženie ...
Zdieľať
3.11.2025 (SITA.sk) - Ázijské akciové trhy v pondelok vzrástli, keďže kopírovali piatkové zisky na Wall Street. Trhy podporuje optimistický záver októbra, ktorý priniesol zmiernenie obchodného napätia medzi Čínou a USA, zníženie amerických úrokových sadzieb a silné zisky miláčikov trhu napríklad spoločnosti Amazon.
Index hongkonskej burzy Hang Seng si prilepšil o 1 percento na 26 158,36 bodu. Čínsky akciový index Shanghai Composite si pripísal 0,6 percenta a uzavrel na úrovni 3 976,52 bodu. V Tokiu sa pre štátny sviatok neobchodovalo.
Ceny ropy mierne vzrástli po tom, ako skupina ropných štátov OPEC+ oznámila, že v decembri síce opäť zvýši produkciu, ale v prvých troch mesiacoch roku 2026 ju nezmení. Ľahká americká ropa zdražela o 0,6 percenta na 61,32 dolára za barel a cena severomorskej ropy Brent sa zvýšila o 0,5 percenta na 65,11 dolára za barel.
Zdroj: SITA.sk - Ázijské akciové trhy v pondelok vzrástli © SITA Všetky práva vyhradené.
Index hongkonskej burzy Hang Seng si prilepšil o 1 percento na 26 158,36 bodu. Čínsky akciový index Shanghai Composite si pripísal 0,6 percenta a uzavrel na úrovni 3 976,52 bodu. V Tokiu sa pre štátny sviatok neobchodovalo.
Ceny ropy mierne vzrástli po tom, ako skupina ropných štátov OPEC+ oznámila, že v decembri síce opäť zvýši produkciu, ale v prvých troch mesiacoch roku 2026 ju nezmení. Ľahká americká ropa zdražela o 0,6 percenta na 61,32 dolára za barel a cena severomorskej ropy Brent sa zvýšila o 0,5 percenta na 65,11 dolára za barel.
Zdroj: SITA.sk - Ázijské akciové trhy v pondelok vzrástli © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: ázijské akciové trhy
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Stmelí Babiš vzťahy medzi Slovenskom a Českom? Zlepšenie očakávajú najmä voliči koalície
Stmelí Babiš vzťahy medzi Slovenskom a Českom? Zlepšenie očakávajú najmä voliči koalície
<< predchádzajúci článok
Žilinka nevyhovel „čurillovcom“, obvinenia za zneužitie právomoci platia
Žilinka nevyhovel „čurillovcom“, obvinenia za zneužitie právomoci platia