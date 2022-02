Stolička ministra vnútra je podľa Matoviča istá, aj keď mafia na čele s Ficom „kope“

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.2.2022 (Webnoviny.sk) - Stolička ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO) je istá. Po stredajšom rokovaní vlády to povedal minister financií a líder hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič.„Boj s mafiou je náročný, keďže mafia na čele s Robertom Ficom ,kope´. Vedia, že za svoje skutky na nich musí doľahnúť spravodlivosť, preto robia čokoľvek, aby zosadili Romana Mikulca z funkcie ministra," ozrejmil Matovič.Opozičná strana Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) podala v pondelok 14. februára návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu, na ktorej chce Mikulca odvolať z funkcie.Dôvodom je to, že Mikulec je podľa Smeru-SD na čele organizovanej skupiny obvinených vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry (NAKA), ktorej cieľom je pozatvárať opozíciu. Predseda Smeru-SD Robert Fico tvrdí, že Mikulec koordinoval a riadil činnosť „zločincov“ v NAKA.Mimoriadna schôdza sa musí uskutočniť do siedmich dní.