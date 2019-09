Štôlňa svätá Helena na Kvetnici bude slúžiť aj na duálne vzdelávanie

Na snímke deti v kostýmoch permoníkov vychádzajú zo štôlne počas slávnostného vysvätenia v Poprade Kvetnici 20. septembra 2019. Foto: TASR Oliver Ondráš Foto: TASR Oliver Ondráš

Na snímke vstup do historickej štôlne svätá Helena počas vysvätenia v Poprade Kvetnici 20. septembra 2019. Foto: TASR Oliver Ondráš Foto: TASR Oliver Ondráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Poprad 20. septembra (TASR) – V popradskej mestskej časti Kvetnica v piatok slávnostne sprístupnili štôlňu svätá Helena.uviedol pri tejto príležitosti predseda Baníckej cechu horného Spiša Slavomír Kyseľa.Táto štôlňa je dlhá 160 metrov a cieľom cechu je takéto banské diela zachovávať pre ďalšie generácie. Zároveň chce takouto formou prezentovať banícku činnosť v tomto regióne a doplniť ponuku najmä domáceho turizmu.ozrejmil Kyseľa.Štôlňa svätá Helena je podľa neho významná práve pre to, že jej história siaha až do začiatku 14. storočia. Vznikla tam banícka osada Stríž, ktorá zanikla v druhej polovici 15. storočia. V tejto oblasti sa ťažili meď a strieborná ruda zhruba do 17. – 18. storočia.pripomína bývalý baník Ján Novotný.Na Kvetnici sa nachádzajú aj ďalšie takéto banské diela. Okrem štôlne svätá Helena sú to aj štôlňa Strieborná, banské pole pod Zámčiskom, banské pole pri obaľovačke a banská štôlňa, ktorú objavili v roku 1950 pri vykopávaní základov nemocnice na Kvetnici. Súčasťou piatkovej slávnosti bolo aj odhalenie pamätnej tabule na niekdajšie banícke učilište štátnych pracovných záloh, ktoré v Poprade pôsobilo v rokoch 1950 až 1956. V súčasnosti sídli v jeho budove stredná odborná škola remesiel a služieb.