Stolní tenisti SR odštartujú európsky šampionát súbojmi so Španielskom

Program SR:



utorok 3. septembra:



ženy: 10.00 h Španielsko – SLOVENSKO

muži: 10.00 h SLOVENSKO – Španielsko



streda 4. septembra:



ženy: 19.00 h Rumunsko – SLOVENSKO



štvrtok 5. septembra:



muži: 19.00 h Francúzsko – SLOVENSKO

Nantes 2. septembra (TASR) - Slovenské stolnotenisové výbery čakajú od utorka 3. septembra súboje na majstrovstvách Európy tímov vo francúzskom Nantes. Ženy sa predstavia v náročnej A-skupine spolu s obhajkyňami titulu spred dvoch rokov Rumunkami a Španielkami. Muži narazia v "céčku" na silných Francúzov a Španielov.Slovenská posádka odletela do dejiska šampionátu už v sobotu a po príchode do Francúzska sa musela popasovať s nečakaným problémom, keďže až piatim členom výpravy neprišla batožina. Tá sa "našla" až po dlhšom čase.Tréner reprezentantiek Peter Šereda musel spraviť na poslednú chvíľu jednu zmenu, keď Tatianu Kukuľkovú nahradila Ema Labošová. Okrem nej sú v tíme aj Eva Jurková, Nikoleta Puchovanová a slovenská jednotka Barbora Balážová. Muži sa predstavia v zložení Ľubomír Pištej, Jang Wang, Alexander Valuch a Samuel Kalužný.Prvé súboje čakajú Slovákov v utorok, muži i ženy nastúpia zhodne od 10.00 h proti Španielsku. Ženy si potom v stredu večer zmerajú sily s Rumunkami, mužov čaká o deň neskôr Francúzsko. Z každej trojčlennej skupiny postúpi do ďalšej fázy iba víťaz. Na šampionáte sa predstaví dokopy 24 mužských i ženských výberov. Tituly spred dvoch rokov v Luxembursku obhajujú Nemci a Rumunky.Do dejiska šampionátu prišiel aj predseda Slovenského stolnotenisového zväzu Zdenko Kríž, ktorý sa ako delegát zúčastní na Kongrese Európskej stolnotenisovej únie (ETTU).