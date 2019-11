Stoltenberg: Ak sa Nemecko obráti chrbtom k USA, riskuje

Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 7. novembra (TASR) - Nemecko by nemalo zabúdať na kľúčovú úlohu Spojených štátov pri znovuzjednotení Európy a Nemecka po období studenej vojny. Vyhlásil to v Berlíne vo štvrtok generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg v reakcii na slová nemeckého ministra zahraničných vecí Heika Maasa, ktorý znovuzjednotenie označil za "". Informovala o tom tlačová agentúra Reuters." povedal Stoltenberg na podujatí pri príležitosti osláv 30. výročia pádu Berlínskeho múru.vyhlásil. Stoltenberg upozornil na záväzok Spojených štátov smerom k bezpečnosti v Európe, čo zahŕňa aj prítomnosť amerických vojakov v európskych krajinách.Napätie medzi Berlínom a Washingtonom vzrástlo počas vlády prezidenta Donalda Trumpa, ktorého administratíva rozhodla o odstúpení od viacerých medzinárodných dohôd. Spojené štáty Nemecku vyčítajú nedostatočné výdavky na armádu a ostro kritizujú projekt plynovodu Severný prúd 2 (Nord Stream 2) vedúceho z Ruska do Nemecka.V článku zverejnenom minulý týždeň v 26 európskych krajinách nemecký minister zahraničných vecí Maas provokatívne neocenil zásluhy Spojených štátov na rozpade sovietskeho bloku a zaistením bezpečnosti, ktorá umožnila rozvoj Európskej únie.Maas vyzval EÚ, aby sa spojila a spoločnými silami bránila záujmy európskeho kontinentu. Stoltenberg však oponoval, že EÚ nenahradí USA, ktoré sú najväčšou vojenskou mocnosťou. "vyhlásil.Európu a USA Stoltenberg však vyzval, aby spolupracovali v súvislosti s rastúcou vojenskou silou Číny, ktorá posilňuje svoje námorníctvo a inventár rakiet, čo by mohlo narušiť dohody o kontrole zbraní z obdobia studenej vojny.