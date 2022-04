Stoltenberg apeluje na zosilnenie pomoci pre Ukrajinu, členské štáty by mali poskytnúť ďalšie zbrane

7.4.2022 (Webnoviny.sk) - Generálny tajomník Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) Jens Stoltenberg vyzýva členské štáty aliancie, aby poskytli Ukrajine viac zbraní a nielen obranné protitankové zbrane a protivzdušnú obranu.„Vyzval som spojencov, aby poskytli ďalšiu pomoc v podobe rôznych typov systémov, ľahkých aj ťažších zbraní,“ vyjadril sa Stoltenberg vo štvrtok pred stretnutím ministrov zahraničných vecí štátov NATO v Bruseli.Členské štáty NATO, nie však NATO ako organizácia, podľa Stoltenberga poskytujú Ukrajine rôzne druhy zbraní a ďalšej podpory, no 30 spojencov by mohlo robiť viac. „Ukrajina bojuje v obrannej vojne, takže toto rozlišovanie medzi útočnými a obrannými zbraňami v skutočnosti nemá žiadny zmysel,“ poznamenal.Stoltenberg zároveň zdôraznil, že pre NATO je dôležité nedať sa zatiahnuť do širšej vojny s Ruskom. „NATO na miesto neposiela jednotky. Máme tiež zodpovednosť za to, aby sme zabránili tomuto konfliktu v eskalácii mimo Ukrajiny, a aby sa stal ešte smrteľnejším, nebezpečnejším a ničivejším,“ dodal.