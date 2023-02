Stoltenberg chce Fínsko a Švédsko v NATO, do Ankary vycestuje prediskutovať blokáciu ich členstva s tureckým prezidentom

Ankara vstup zámerne blokuje

Stoltenberg chce v aliancii obe krajiny

15.2.2023 (SITA.sk) - Generálny tajomník Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) Jens Stoltenberg v stredu priznal, že Turecko zablokovalo snahy Fínska a Švédska o spoločný vstup do aliancie. Zároveň oznámil, že vycestuje do Ankary, aby problém prebral s tureckým prezidentom a ministrom zahraničných vecí.Fínsko a Švédsko požiadali o členstvo v aliancii v reakcii na ruskú inváziu na Ukrajine, no pre ich vstup je potrebný jednomyseľný súhlas všetkých 30 členov NATO. Ich prístupové protokoly pritom už ratifikovali všetky krajiny okrem Turecka a Maďarska.Stoltenberg a väčšina spojencov dlhodobo trvali na tom, že severské krajiny by mali do aliancie vstúpiť zároveň. Turecko však obviňuje vládu v Štokholme, že je príliš zhovievavá voči skupinám, ktoré Ankara považuje za teroristické organizácie či existenčné hrozby, vrátane kurdských skupín.Turecký minister zahraničných vecí Mevlüt Çavuşoglu sa tento mesiac vyjadril, že s členstvom Fínska majú menej problémov.„V Turecku sú rôzne hodnotenia toho, do akej miery sa zhodujú pozície Fínska a Švédska na ratifikáciu a je to turecké rozhodnutie. Nie je to rozhodnutie NATO. Je to rozhodnutie Turecka,“ vyjadril sa Stoltenberg po stretnutí ministrov obrany krajín NATO v Bruseli a zároveň zdôraznil, že on sám je presvedčený, že obe krajiny naplnili svoje záväzky aj voči NATO aj voči Turecku a mali by im umožniť pridať sa do aliancie.Postupnosť však v tomto prípade podľa neho nie je najdôležitejšia. „Najdôležitejšie je, aby sa Fínsko aj Švédsko čoskoro stali členmi aliancie,“ skonštatoval, pričom ustúpil od svojej pozície, ktorú opakoval celé mesiace a teda, že je dôležité, aby do aliancie vstúpili spolu.Švédsky premiér Ulf Kristersson sa pritom vyjadril, že by bolo „nešťastné“, ak by Fínsko do NATO vstúpilo skôr.Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan však v posledných týždňoch viackrát vyjadril rozhorčenie v súvislosti s nedávnou sériou demonštrácií v Štokholme, kde v jednom prípade protiislamský aktivista zapálil Korán pred tureckým veľvyslanectvom a v rámci ďalšieho zas obesili Erdoganovu figurínu.Maďarsko ratifikáciu prístupových protokolov oboch krajín už trikrát odsunulo, no verejne nevyjadrilo žiadne podstatné námietky k ich členstvu.