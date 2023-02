Europoslanci vyzvali Slovensko na ratifikáciu Istanbulského dohovoru, odmietavý postoj Poľska odsudzujú

Národná rada ratifikáciu odmietla

15.2.2023 (SITA.sk) - Európska únia by mala podľa stredajšej výzvy poslancov Európskeho parlamentu (EP) ratifikovať Dohovor o predchádzaní a boji proti násiliu páchanému na ženách (Istanbulský dohovor) v súlade so stanoviskom Súdneho dvora EÚ z roku 2021.Informoval o tom tlačový atašé EP na Slovensku Ján Jakubov . Ako ďalej doplnil, vyhlásenie podporilo 469 europoslancov, 104 hlasovalo proti a 55 sa zdržalo.„Vo vyhlásení sa uvádza, že Istanbulský dohovor zostáva medzinárodným štandardom a kľúčovým nástrojom na odstránenie rodovo motivovaného násilia vrátane domáceho násilia. Poslanci dôrazne odsudzujú pokusy niektorých členských štátov zrušiť opatrenia, ktoré už boli prijaté pri uplatňovaní Istanbulského dohovoru, a vyzývajú ich, aby ho v plnej miere vykonávali," priblížil vyhlásenie EP Jakubov.Poslanci odsudzujú odmietavý postoj k rodovej rovnosti, právam žien a Istanbulskému dohovoru v niektorých členských štátoch – napríklad v Poľsku, kde sa vláda snaží odstúpiť od dohovoru a zaviedla de facto zákaz umelého prerušenia tehotenstva.Tiež si všímajú situáciu na Slovensku, kde Národná rada SR odmietla v roku 2020 dohovor ratifikovať a požiadala prezidenta o stiahnutie podpisu. Poslanci požadujú, aby vnútroštátne orgány bojovali proti dezinformáciám o dohovore.Podľa slovenskej europoslankyne Moniky Beňovej (S&D) je opätovné otvorenie témy pristúpenia Európskej únie k Istanbulskému dohovoru príležitosťou pri snahách o potláčanie domáceho násilia vrátiť sa k vecnej diskusii.„Podstatou je boj proti násiliu páchanom na ženách, ktorý má preukázateľne cezhraničný charakter, no v Európskej únii dodnes neexistuje ani len minimálna miera harmonizácie, ktorá by pomohla účinne zakročiť proti tomuto zlu," uviedla Beňová.Europoslanec Vladimír Bilčík (EPP) vo svojej reakcii upozorňuje, že každý rok príde na Slovensku o život približne 10 žien rukou svojho intímneho partnera.„Som rád, že na Slovensku už systematicky riešime financovanie bezpečných ženských domov a budujeme intervenčné centrá, ktoré spolupracujú s políciou. Aj na Slovensku si ženy zaslúžia lepšiu ochranu aj vďaka európskemu dohovoru, ktorý násiliu na ženách predchádza," doplnil Bilčík.Podľa Kataríny Roth Neveďalovej (S&D) každá tretia žena zažila fyzické alebo sexuálne násilie a polovica žien sexuálne obťažovanie. „Potrebujeme o tejto téme hovoriť a vzdelávať policajtov a ľudí, ktorí môžu pomôcť. Zákony na to máme, ale musíme dbať na ich dodržiavanie a chrániť obete. Bohužiaľ, aj na Slovensku sme svedkami násilia na ženách a deťoch a aj s tragickými následkami,“ poznamenala europoslankyňa.