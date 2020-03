Stopka aj pre Dudinskú päťdesiatku, Tóth si bude hľadať miesto, kde môže splniť limit na OH

Chodci mali bojovať o limity na OH

Zrušenie ďalších pretekov

9.3.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenský atletický zväz (SAZ) - vzhľadom na nariadenie 14-dňového zákazu organizovania akýchkoľvek verejných športových či kultúrnych podujatí na slovenskom území pre šíriaci sa koronavírus, ktoré oznámil dosluhujúci premiér SR Peter Pellegrini - bol nútený zrušiť aj 39. ročník medzinárodných chodeckých pretekov Dudinská päťdesiatka so štatútom podujatia Európskej atletiky (EA).V Dudinciach mali chodci v sobotu 21. marca bojovať nielen o medaily v rámci slovenského šampionátu na 50 km (národné majstrovstvá malo mať na Slovensku viacero krajín, pozn.), ale aj o limity na OH v Tokiu a body do svetového rebríčka, ktorý má tiež vplyv na možnosť získať olympijskú miestenku."Mrzí nás to, ale rozhodnutiu krízového štábu sa musíme podriadiť. Teraz hľadáme pre našich päťdesiatkarov Mateja Tótha a Michala Morvaya možnosť, kde sa pokúsiť o splnenie tokijského limitu," informoval šéftréner SAZ Martin Pupiš.Vedenie SAZ na čele s prezidentom Petrom Korčokom v dôsledku opatrení krízového štábu rozhodlo aj o zrušení halových majstrovstiev Slovenska vo viacbojoch v bratislavskom Eláne (14. a 15. marca) a takisto by sa nemalo uskutočniť ani 2. kolo Bežeckého pohára SAZ 2020, 15. ročník Laboreckej desiatky v sobotu 14. marca v Strážskom.