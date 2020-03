Nizzolo vyhral druhú etapu pretekov Paríž – Nice, Sagan rozbehol špurt Ackermannovi a skončil jedenásty

Sagan v závere "zvesil nohy"

Saganova úloha

Preventívne nariadenia pre koronavírus

Výsledky - Paríž-Nice 2020

pondelok 9.3. 2020:





2. etapa (Chevreuse - Chalette-sur-Loing, 166,5 km): 1. Giacomo Nizzolo (Tal.) NTT Pro Cycling 3:49:57 h, 2. Pascal Ackermann (Nem.) Bora-Hansgrohe, 3. Jasper Stuyven (Belg.) Trek - Segafredo, 4. Nils Politt (Nem.) Israel-Start Up Nation, 5. Sergio Higuita (Kol.) EF Pro Cycling, 6. Mads Würtz Schmidt (Dán.) Israel-Start Up Nation - všetci rovnaký čas ako víťaz,... 11. Peter Sagan +3 s,... 76. Juraj Sagan (obaja SR) obaja Bora-Hansgrohe +3:05 min.



Poradie po 2. etape: 1. Maximilian Schachmann (Nem.) Bora-Hansgrohe 7:22:06 h, 2. Giacomo Nizzolo (Tal.) NTT Pro Cycling +15 s, 3. Jasper Stuyven (Belg.) Trek-Segafredo +21, 4. Sergio Higuita (Kol.) EF Pro Cycling +23, 5. Nils Politt (Nem.) Israel-Start Up Nation +25, 6. Mads Würtz Schmidt (Dán.) Israel-Start Up Nation,... 13. Peter Sagan +42 s,...98. Juraj Sagan (obaja SR) obaja Bora-Hansgrohe +12:48 min.



Bodovacia súťaž: 1. Maximilian Schachmann (Nem.) Bora-Hansgrohe 21 bodov, 2. Giacomo Nizzolo (Tal.) NTT Pro Cycling 19, 3. Julian Alaphilippe (Fr.) Deceuninck - Quick Step 13,... 18. Peter Sagan (SR) Bora-Hansgrohe 1.

1. Giacomo Nizzolo (Tal.) NTT Pro Cycling 3:49:57 h, 2. Pascal Ackermann (Nem.) Bora-Hansgrohe, 3. Jasper Stuyven (Belg.) Trek - Segafredo, 4. Nils Politt (Nem.) Israel-Start Up Nation, 5. Sergio Higuita (Kol.) EF Pro Cycling, 6. Mads Würtz Schmidt (Dán.) Israel-Start Up Nation - všetci rovnaký čas ako víťaz,... 11. Peter Sagan +3 s,... 76. Juraj Sagan (obaja SR) obaja Bora-Hansgrohe +3:05 min.1. Maximilian Schachmann (Nem.) Bora-Hansgrohe 7:22:06 h, 2. Giacomo Nizzolo (Tal.) NTT Pro Cycling +15 s, 3. Jasper Stuyven (Belg.) Trek-Segafredo +21, 4. Sergio Higuita (Kol.) EF Pro Cycling +23, 5. Nils Politt (Nem.) Israel-Start Up Nation +25, 6. Mads Würtz Schmidt (Dán.) Israel-Start Up Nation,... 13. Peter Sagan +42 s,...98. Juraj Sagan (obaja SR) obaja Bora-Hansgrohe +12:48 min.1. Maximilian Schachmann (Nem.) Bora-Hansgrohe 21 bodov, 2. Giacomo Nizzolo (Tal.) NTT Pro Cycling 19, 3. Julian Alaphilippe (Fr.) Deceuninck - Quick Step 13,... 18. Peter Sagan (SR) Bora-Hansgrohe 1.

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.3.2020 - Talian Giacomo Nizzolo z tímu NTT Pro Cyclling vyhral 2. etapu na cyklistických pretekoch Paríž-Nice, ktoré sú zaradené do prestížneho seriálu WorldTour. Nizzolo bol najlepší v špurte 11-člennej skupiny a pripísal si 23. víťazstvo v kariére.Pondelková etapa mala štart v Chevreuse a cieľ po 166,5 km v Chalette-sur-Loing. Druhý skončil Nemec Pascal Ackermann z tímu Bora- Hansgrohe, ktorému rozbehol špurt jeho slovenský tímový kolega Peter Sagan. Na treťom mieste finišoval Belgičan Jasper Stuyven (Trek-Segafredo).Sagan hýril aktivitou v záverečných kilometroch klasikárskej etapy s troma vrchárskymi prémiami nižšej kategórie. Viackrát sa mu podarilo rozdeliť čelnú skupinu na vetre, ale v samom závere po splnení svojej úlohy pre Ackermanna "zvesil nohy" a skončil na 11. mieste s mankom 3 sekúnd na víťaza.Lídrom celkovej klasifikácie zostal ďalší nemecký člen tímu Bora-Hansgrohe Maximilian Schachmann, druhý Nizzolo zaostáva o 15 sekúnd. Tretí je s odstupom 21 sekúnd Stuyven.Peter Sagan poskočil na 13. miesto, za lídrom zaostáva o 42 sekúnd. Starší zo Saganovcov Juraj skončil v etape na 76. priečke a celkovo je deväťdesiaty ôsmy."Nečakal som, že aj dnešný deň bude veterný a daždivý. Mal som však v závere dobré nohy a využil som to. Je to moje najväčšie víťazstvo a som rád, že sa zrodilo v takýchto prestížnych etapových pretekoch," uviedol Giacomo Nizzolo v prvom televíznom rozhovore.Ani druhá etapa pretekov Paríž-Nice nezostala bez sychravého počasia, vetra a dažďa. V úniku dňa sa ocitlo duo Jonathan Hivert (Total Direct Energie) a Jose Manuel Días (Nippo Delko One Provence). Unikli krátko po štarte a vypracovali si náskok vyše dve a pol minúty. Pelotón aj vďaka aktivite tímu Bora-Hansgrohe ich dostihol 55 km pred cieľom.Na šprintérskej prémii približne 50 km pred cieľom Sagan potiahol za víťazstvom svojho tímového kolegu Schachmanna a sám obsadil tretie miesto. Nemecký líder po prvej etape získal tri bonifikačné sekundy, Sagan jednu. Slovenský cyklista sa v záverečných 15 km ocitol v čelnej približne 35-člennej skupine, ktorá sa delila na vetre.Bora-Hansgrohe mala vpredu silné šprintérske trio Ackermann, Sagan, Schachmann a práve ich aktivita rozdelila skupinu na viacero častí. Francúz Julian Alaphilippe či Kolumbijčan Nairo Quintana boli v inej skupine vzadu s mankom takmer jeden a pol minúty a bolo jasné, že v cieli naberú väčšiu stratu.Tri kilometre pred cieľom stále vpredu udávala tempo Bora-Hansgrohe na čele so Saganom. Do posledného kilometra vchádzala pokope už len 11-členná skupina a Sagan v nej stále nechýbal.Mal jasne stanovenú úlohu naštartovať špurt pre Ackermanna a to aj urobil. Ackermann sa po dobrej Saganovej práci ocitol na čele, ale začal útočiť príliš skoro a napokon ho v protivetre zdolal Talian Nizzollo.Francúzska vláda počas druhého dňa pretekov vydala preventívne nariadenie pred koronavírusom. Podľa neho sa zakazujú všetky sprievodné akcie počas pretekov s väčším počtom ľudí ako slávnostné vyhlásenie najlepších alebo kontakt fanúšikov s pretekármi pri tímových autobusoch.Trojnásobný majster sveta Peter Sagan mal pôvodne tento víkend štartovať na prestížnej klasike Strade Bianche a od budúcej stredy mal absolvovať aj tradičné etapové preteky Tirreno-Adriatico (11. - 17. 3.). Obe tieto podujatia však talianska vláda v súčinnosti s organizátormi zrušila pre obavy z ďalšieho rozšírenia koronavírusu.Taliani ešte v stredu večer rozhodli, že všetky športové podujatia v Taliansku sa až do 3. apríla 2020 musia konať bez účasti divákov a neskôr viaceré z nich zrušili vrátane finále Svetového pohára v alpskom lyžovaní v Cortine d´Ampezzo.Taliansko sa stalo európskym epicentrom šírenia nákazy ochorením COVID-19. Na Apeninskom polostrove zomrelo už takmer 400 osôb a bezmála 4000 ich je nakazených.