Stopkov má schválený rozpočet i vyššie poplatky

Stropkov 15. decembra (TASR) – Rozpočet mesta Stropkov na budúci rok bude v objeme 11,3 milióna eur. Návrh rozpočtu schválili mestskí poslanci spolu so zvýšením poplatkov za vývoz odpadu.V rámci poslednej úpravy tohtoročného rozpočtu mestské zastupiteľstvo v stredu (11. 12.) schválilo aj vyčlenenie 3000 eur na pomoc obyvateľom Prešova, ktorých postihol tragický výbuch plynu v bytovke na Mukačevskej ulici. Mesto Stropkov na tento účel venuje aj celý výťažok z nedeľňajšieho benefičného vianočného koncertu, informoval hovorca stropkovskej radnice Peter Novák.Mesto má na budúci rok naplánovaných viacero rozsiahlych investičných akcií financovaných prevažne z mimorozpočtových zdrojov. Najvýznamnejšou investíciou bude výstavba novej materskej školy na ulici Pod Laščíkom takmer za 816.000 eur, na ktorú získalo mesto dotáciu z eurofondov. Na jar v meste plánujú začať s rekonštrukciou zimného štadióna za viac ako 350.000 eur, za viac ako 210.000 vytýčia novú cyklotrasu, postavia vyhliadkovú vežu a čiastočne zrekonštruujú turistickú chatu Pod vlekom v rámci projektu cezhraničnej spolupráce. Očakávané je aj ukončenie projektu modernizácie učební v Základnej škole Konštantínova takmer za 190.000 eur.Na budovanie nových a opravy a údržbu jestvujúcich miestnych komunikácií vyčlenili v rozpočte bezmála 450.000 eur. Z toho po 100.000 eur je vyčlenených na vybudovanie novej prístupovej cesty do hnedého priemyselného parku a spojnicu ulíc Nový riadok a Akademika Pavlova, čím vznikne tzv. malý obchvat centra mesta. V meste pribudne aj ďalšie polopodzemné kontajnerové stojisko a rozšíria tiež kamerový systém. Projekčne začnú v roku 2020 pripravovať záverečnú IV. etapu rekonštrukcie námestia a niekdajšieho hradu.Poplatok za vývoz komunálneho a drobného stavebného odpadu sa zvyšuje z 15,70 na 22 eur za osobu a rok, ostatné miestne dane a poplatky ostávajú bez zmeny. Vedenie mesta poukazuje na to, že náklady na odpadové hospodárstvo vysoko prevyšujú príjmy z poplatkov. Samosprávu stojí vývoz a spracovanie odpadu zhruba 414.000 eur ročne, pričom na poplatkoch vybrali v tomto roku 188.000. Po zvýšení by to malo byť takmer 250.000 eur. Primátor Ondrej Brendza zdôraznil, že motívom na tento krok neboli podobné rozhodnutia iných samospráv.uviedol primátor.