Stoštyriročná starenka sa rozhodla navštíviť svoju rodinu a prenajala si vrtuľník

Margrethe Hansen žije v domove dôchodcov na ostrove Fyn, jej 82-ročný syn a vnúčatá však až v 174 kilometrov vzdialenom Stovringu.

„Pomyslela som si, že to bola najrýchlejšia cesta, ako sa dostať preč. Neviem, čo to stojí, ale stálo to za tie peniaze,“ vysvetlila pre televíziu TV2.

Letela aj zdravotná sestra

Hansen letela za príbuznými v utorok. V domove dôchodcov ju vyzdvihol vnuk, ktorý ju odviezol na neďaleké letisko, kde už na ňu čakala súkromná helikoptéra.

Vnuk jej pomohol nastúpiť, aby si mohla sadnúť vedľa pilota, a potom si vzadu sadol spolu so zdravotnou sestrou. Let do Stovringu trval zhruba hodinu.

Trochu hrkotavé, ale v poriadku

Po návšteve príbuzných sa Hansen ešte v ten istý deň vrátila naspäť na Fyn.

„Prvá jazda bola najlepšia. Inak to bolo trochu hrkotavé, ale bolo to v poriadku,“ podelila sa so svojím zážitkom seniorka.