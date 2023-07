Stovka krajín vyjadrila podporu MOV a je za návrat Rusov a Bielorusov na olympiádu, išlo by o znak jednoty

Podpísali rezolúciu

MOV prehodnotil názor

8.7.2023 (SITA.sk) - Skupinazdružená v tzv.vyjadrila podporu Medzinárodnému olympijskému výboru (MOV) v snahedo medzinárodného diania.Počas stretnutia predstaviteľov tohto hnutia v azerbajdžanskom Baku prišlo k podpisu rezolúcie, podľa ktorej by sa na OH v Paríži 2024 mali predstaviť športovci zo všetkých krajín sveta, čo by malo byť. Podľa signatárov dokumentu by sa"Ďakujem prezidentovi Azerbajdžanu Ilhamovi Alijevovi za iniciatívu k tejto dôležitej rezolúcii," reagoval na stretnutie v Baku prezident MOV Thomas Bach Súčasťou uvedenej skupiny je väčšina afrických krajín, tiež štáty zo Stredného východu, India, Singapur, KĽDR, Venezuela, členom je aj Bielorusko.Napriek vojne na Ukrajine, ktorú vo februári 2022 rozpútali Rusi s podporou Bielorusov, sa MOV v jari 2023 rozhodol prehodnotiť svoj skorší postoj a medzinárodným federáciám odporučil, aby povolili štart neutrálnym športovcom z Ruska a Bieloruska na svojich súťažiach.Šancu by však nemali dostať športovci, ktorí aktívne podporujú vojnu Rusov na Ukrajine ani tí, ktorí sú príslušníkmi bezpečnostných či ozbrojených zložiek.Niektoré federácie potom umožnili účasť športovcom z uvedených krajín na svojich podujatiach, ďalšie sú proti tomu. Rusi anektovali časti Ukrajiny tesne po skončení ZOH v Soči 2014 a o osem rokov neskôr tesne po skončení ZOH v Pekingu napadli Ukrajinu.