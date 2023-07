Van der Sar skončil s krvácaním do mozgu v nemocnici, stav bývalého brankára je stále vážny

Stav sa mu zhoršil na dovolenke

Vo vedení Ajaxu bol viac ako dekádu

8.7.2023 (SITA.sk) - Zdravotný stav niekdajšej brankárskej opory holandskej futbalovej reprezentácie Edwina van der Sara po krvácaní do mozgu je stabilizovaný, ale stále vážny. Aktuálne 52-ročný Edwin van der Sar skončil s krvácaním do mozgu na jednotke intenzívnej starostlivosti.Informáciu priniesol holandský klub Ajax Amsterdam , za ktorý Van de Sar chytal v rokoch 1990 - 1999 a v ktorom pracoval až do skončenia ostatnej sezóny ako generálny riaditeľ."Každý v Ajaxe praje Edwinovi rýchle zotavenie. Myslíme na teba," napísali zástupcovia amsterdamského klubu na twitteri, neskôr doplnili: "Zostáva na jednotke intenzívnej starostlivosti na potrebný čas. Správy o jeho stave zdieľame v mene jeho manželky Annemarie."Podľa holandských médií bol niekdajší skvelý gólman na dovolenke v Chorvátsku, keď sa jeho zdravotný stav zhoršil.Edwin van der Sar do seniorského futbalu vstúpil práve vo farbách Ajaxu, neskôr chytal aj v Taliansku za Juventus Turín, v Anglicku za londýnsky Fulham aj Manchester United. S kariérou sa rozlúčil jedným súbojom vo vlasti vo farbách Noordwijku, v ktorom absolvoval mládežnícke roky. Za holandskú reprezentáciu odchytal dovedna 130 duelov.Vo vedení Ajaxu strávil viac ako dekádu, no spomenutý post opustil po sezóne 2022/2023, v ktorej Ajax skončil v domácej lige až tretí. "Po takmer jedenástich rokoch vo vedení klubu som unavený," uviedol koncom mája Van der Sar.