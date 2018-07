Stovky detí v USA stále nevrátili rodinám migrantov

Americký prezident Donald Trump podpísal v júni nariadenie, ktorým ukončil kontroverznú politiku rozdeľovania rodín migrantov, ilegálne vstupujúcich do Spojených štátov cez hranicu s Mexikom. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 27. júla (TASR) - Viac ako 700 detí migrantov oddelených od svojich rodín na hraniciach USA zostáva v opatere vlády aj napriek uplynutiu súdom nariadenej časovej lehoty, do ktorej sa mali opäť s nimi spojiť. Lehota uplynula vo štvrtok, informovala agentúra DPA.Vláda oznámila súdu, že podľa nej sa lehota dodržala, lebo zvyšné rodiny nie sú spôsobilé pre zjednotenie s deťmi. V predchádzajúcich prípadoch sa takíto rodičia považovali za rizikových alebo mali za sebou spáchanie závažných trestných činov.Spravodajská stanica BBC uviedla, že vláda vrátila 1442 detí starších ako päť rokov rodičom vo väzbe amerických imigračných úradov, zatiaľ čo ďalších 378 detí prepustili za "príslušných okolností". Avšak 711 detí má podľa vlády rodičov, ktorí nie sú "spôsobilí" na znovuzjednotenie so svojimi deťmi. Je medzi nimi aj 431 detí, ktorých rodičia už nie sú v USA, či 120 detí, ktorých rodičia sa práva na spojenie s nimi zriekli.Americký prezident Donald Trump podpísal v júni nariadenie, ktorým ukončil kontroverznú politiku rozdeľovania rodín migrantov, ilegálne vstupujúcich do Spojených štátov cez hranicu s Mexikom. Dodal však, že ním zavedená politika tzv. nulovej tolerancie voči nelegálnej migrácii zostáva naďalej v platnosti.V dôsledku uplatňovania v apríli zavedenej politiky nulovej tolerancie bolo do konca mája oddelených od rodičov najmenej 2300 detí. To vyvolalo globálne pobúrenie po tom, ako sa objavili fotografie a nahrávky plačúcich detí spolu s informáciami, že ich rodičov, ktorí čakajú na súdne konania, zadržiavajú vo väzbe.Opätovné zjednotenie rozdelených rodín migrantov v priebehu 30 dní nariadil 26. júna federálny súd v štáte Kalifornia.