Švédsko požiada NATO o pomoc pri likvidácii lesných požiarov

Niektoré lesnými požiarmi zasiahnuté oblasti sú v tak ťažko dostupných oblastiach pre hasičov, že švédske letectvo v stredu hasilo plamene zhodením špeciálnych bômb. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Štokholm 27. júla (TASR) - Švédska vláda splnomocnila tamojšie orgány civilnej ochrany, aby požiadali Severoatlantickú alianciu (NATO) o pomoc pri likvidácii lesných požiarov sužujúcich škandinávsku krajinu. Pre verejnoprávnu švédsku televíziu SVT to uviedol vo štvrtok premiér Stefan Löfven.Podľa jeho slov vláda udelila povolenie švédskej agentúre zodpovednej za kontingenty civilnej ochrany MSB, aby požiadala o pomoc členské štáty programu Aliancie Partnerstvo za mier.Švédsko nie je členom NATO, avšak od roku 1994 je účastníkom spomínaného programu.Lesné požiare vyčíňali vo štvrtok vo Švédsku na území s rozlohou približne 25.000 hektárov, materiálne škody, ktoré spôsobili, sa odhadujú na vyše 900 miliónov švédskych korún (87,7 mil. eur).Niektoré lesnými požiarmi zasiahnuté oblasti sú v tak ťažko dostupných oblastiach pre hasičov, že švédske letectvo v stredu hasilo plamene zhodením špeciálnych bômb.Likvidáciu požiarov sťažujú pretrvávajúce horúčavy a sucho v krajine, v ktorej podľa tamojších meteorológov zaznamenali v tomto roku najhorúcejší júl za ostatných 260 rokov. Počas blížiaceho sa víkendu by však v krajine mali zaznamenať prvé trvalejšie zrážky po niekoľkých týždňoch, čo by aktuálnu situáciu mohlo zlepšiť.Švédsku už v uplynulom týždni požiadalo o pomoc Európsku úniu. V krajine pomáhali posádky helikoptér z Nórska, lietadiel z Talianska, ako aj hasiči z Poľska. Pomoc prisľúbilo aj Francúzsko a ponúklo Turecko.