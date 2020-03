Stovky turistov uviaznutých v Nepále vyzdvihol záchranný let, Nemci vyjednali otvorenie letiska

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.3.2020 - Nemecká vláda sprostredkovala záchranný let, ktorý z Nepálu privezie naspäť do krajiny stovky turistov. Na palube charterového letu spoločnosti Qatar Airways, ktorý v piatok vzlietol z medzinárodného letiska Tribhuvan v Káthmandu, je 305 osôb, uviedol zástupca letiska Deo Čandra Lal Karna.Podľa predstaviteľa pre prisťahovalectvo Sagara Ačarju väčšina z pasažierov sú nemeckí občania alebo sú s krajinou nejak spriaznení.Nepál je od začiatku týždňa uzavretý, aby zabránil šíreniu nového koronavírusu. V krajine zastavili všetku leteckú aj cestnú dopravu a zavreli podniky a vládne úrady. V dôsledku preventívnych opatrení v Nepále, ktorý na jar láka najmä horolezcov, uviazlo pravdepodobne do 10-tisíc turistov.Medzinárodné letisko bolo v piatok otvorené len pre spomínaný let, ktorý do Nepálu nepriviezol žiadnych pasažierov, píše agentúra AP. V Nepále majú len tri potvrdené prípady nákazy novým koronavírusom. Jeden z pacientov sa už pritom uzdravil.