O2 Digitálna škola: Férová nadácia O2 dá 50 000 EUR na projekty zamerané na online vzdelávanie v dobe koronavírusu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.3.2020 (Webnoviny.sk) - Slovensko sa nachádza v mimoriadnej situácii, ktorá si vyžaduje aj mimoriadnu aktivitu a výnimočné činy. Práve výnimočným projektom v oblasti vzdelávania sa rozhodla pomôcť Férová nadácia O2, ktorá sa tejto téme venuje už dlhodobo. Nadácia podporuje iniciatívy a projekty zamerané najmä na inovatívne vzdelávanie, ktoré využíva kreatívne a netradičné metódy a zároveň podporuje aj rozvoj kritického zmýšľania mladej generácie."Teraz, keď boli školy nútené zatvoriť svoje dvere a výučba sa zo dňa na deň presunula do našich domovov, chceme sa vo Férovej nadácii rýchlo prispôsobiť vzniknutej situácii a ponúknuť riešenia tam, kde je to najviac potrebné. Všetkých nás táto situácia zastihla nepripravených, systém výučby nevynímajúc. Rozhodli sme sa podporiťtakéPredovšetkým podporíme tie riešenia, ktoré budú celoslovensky aplikovateľné a poslúžia tým čo najširšej skupine," hovorí Tereza Molnár, šéfka komunikácie O2 Slovakia zodpovedná za Férovú nadáciu."V rámci grantu O2 Digitálna škola radi privítame aj také projekty, ktoréa vedia ich zužitkovať aj v oblasti digitálnej výučby. Budeme radi, ak príde čo najviac projektov, a to nielen takých, ktoré sa venujú, ale ktoréna nové podmienky online vzdelávania a naučia ich, ako s deťmi najefektívnejšie pracovať aj na diaľku," hovorí Peter Gažík, generálny riaditeľ O2 Slovakia a predseda správnej rady Férovej nadácie O2.Do grantového programu O2 Digitálna škola sa môžete prihlásiť na http://o2.sk/digitalna-skola do 12. apríla 2020. Štatút grantovej výzvy s presnými podmienkami zapojenia Vášho projektu nájdete rovnako na webe.Informačný servis