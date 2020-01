Štrajkujúci odborári pristúpili k nečakanému kroku, na predmestiach Paríža vypli elektrinu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.1.2020 (Webnoviny.sk) - Francúzski odborári, ktorí štrajkujú už od konca minulého roka proti plánovanej dôchodkovej reforme, pristúpili v utorok k nečakanému kroku. Aby upozornili na svoje požiadavky, na niekoľko hodín centrálne vypli prívod elektriny na južných predmestiach Paríža.Bez elektriny sa tak ocitli tisíce domácností či obchodov a nepremávali napríklad ani vlaky na parížske letisko Orly. Odborári pritom už v predchádzajúcich týždňoch spôsobili dlhými štrajkmi absolútny chaos v doprave po celom Francúzsku.Ako v utorok uviedol predák francúzskej Celonárodnej konfederácie pracujúcich (CGT) Franck Jouanno, odborári si vybrali túto časť Paríža preto, lebo ide o "hospodárske pľúca Francúzska". "Je v tom symbolika. Je okolo toho veľké 'haló’, a to je presne to, čo všetci chceme," vyhlásil Jouanno pre francúzsku spravodajskú televíziu BFM-TV.Na novinársku otázku, či mu príde normálne vypínať elektrinu bežným občanom, odborový predák reagoval francúzskou obdobou príslovia "keď sa rúbe les, lietajú triesky". "Je to možno nepríjemné, ale každá forma má svoj dosah a výpadok elektriny neznamená koniec sveta," dodal ešte Jouanno.