Za slušné Slovensko si pripomenie úmrtie Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej v desiatkach miest

Kľúčové voľby

Spomienkové zhromaždenia

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.1.2020 (Webnoviny.sk) - Iniciatíva Za slušné Slovensko si zhromaždeniami vo viac ako 40 mestách a obciach 21. februára pripomenie úmrtie Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.Ako ďalej agentúru SITA informovali zástupcovia iniciatívy, vyzývajú verejnosť k vytvoreniu udalostí v rámci „Týždňa Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej“, ktoré by sa konali od 21. februára do 28. februára a skončili by tak deň pred parlamentnými voľbami.Podľa členov iniciatívy stojí Slovensko pred kľúčovými voľbami. „Uvedomujeme si, že len hlasy znejúce z námestí na skutočnú a hlbokú zmenu, akú Slovensko potrebuje, nestačia. Chceme spraviť všetko, čo je v našich silách a možnostiach, aby po voľbách mohla vzniknúť nová, dôveryhodná vláda,“ uviedli.Dodali však, že z pozície občianskej iniciatívy nemôžu sľubovať politickú zmenu, no dokážu prispieť k zmene spoločenskej klímy.Iniciátori Za slušné Slovensko od 1. do 19. februára plánujú prejsť viac ako 100 miest. „Prejdeme cez chudobnejšie regióny, kde je málo práce a kde sú zlé cesty, navštívime miesta, kde žijú ľudia menšín,“ vyhlásili a dodali, že súčasťou aktivít budú aj diskusie s maturantmi o demokracii a dôležitosti práva voliť. V mnohých mestách plánujú aj diskusie pre verejnosť.Od smrti novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej 21. februára ubehnú dva roky. Iniciatíva hovorí, že nezabúdajú a opäť vyjdu na námestia.„Spomienkové zhromaždenia „Za Jána, za Martinu a za slušnú krajinu“ sú zatiaľ naplánované v 43 mestách a dedinách a pridávajú sa ďalšie,“ priblížili.Vyzývajú taktiež, aby od 21. do 28. februára vytvorili ľudia s nimi „Týždeň Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej“. „Či už ste sami, alebo skupina, organizácia, či škola, pripomeňme si témy, za ktoré sme stáli na námestiach. Proti hrubosti a zlu, za slušnosť a spravodlivosť. Za Jána a Martinu,“ uzavreli.