Strana Dobrá voľba neprišla po voľbách o žiadneho člena, predsedom zostal Drucker

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Zo strany Dobrá voľba neodišli po neúspešných parlamentných voľbách z 29. februára žiadni členovia. Predsedom strany aj naďalej ostáva bývalý minister zdravotníctva a vnútra Tomáš Drucker.Agentúre SITA tieto informácie potvrdila hovorkyňa strany Martina Šoltésová. Dodala, že strana by mala mať v júni snem. Závisieť to bude však od vývoja situácie v súvislosti s koronavírusom.„Budeme čakať, ako sa epidemiologická situácia na Slovensku vyvinie, aké opatrenia budú v danom čase platiť a na základe toho sa rozhodneme, na kedy vytýčime prípadný náhradný termín konania snemu,“ priblížila Šoltésová.Politickú stranu Dobrá voľba založil exminister Drucker minulý rok. Do strany vstúpili aj bývalí poslanci Národnej rady SR Martin Fedor, Katarína Cséfalvayová, Peter Kresák, odborníčka na trestné právo a rektorka Akadémie Policajného zboru v Bratislave Lucia Kurilovská či starosta mestskej časti Bratislava – Nové Mesto Rudolf Kusý.Strane sa však nepodarilo dostať do parlamentu, keďže vo februárových voľbách do Národnej rady SR získala 3,06 percenta. Na vstup do parlamentu je pritom potrebné prekročiť päťpercentné kvórum.