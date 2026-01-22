|
Štvrtok 22.1.2026
22. januára 2026
Strana Dunaj oficiálne vstupuje do komunálnej politiky Bratislavy, lídrom sa stal Martin Winkler
Bratislavská strana Dunaj oficiálne vstupuje do komunálnej politiky. Na ustanovujúcom sneme jednomyseľne zvolili za predsedu strany Martina Winklera, a zároveň ho potvrdili ako ...
Zdieľať
22.1.2026 (SITA.sk) - Bratislavská strana Dunaj oficiálne vstupuje do komunálnej politiky. Na ustanovujúcom sneme jednomyseľne zvolili za predsedu strany Martina Winklera, a zároveň ho potvrdili ako lídra do najbližších komunálnych volieb a kandidáta na primátora Bratislavy.
„Sme tím odborníkov, nezaradených poslancov a ľudí, ktorí dobre poznajú mesto aj problémy Bratislavčanov a sú pripravení pracovať pre Bratislavu pod značkou strany Dunaj," uviedol Winkler.
Bratislava podľa strany Martina Winklera potrebuje menej chaosu a viac riadenia. Menej sporov a viac výsledkov, ktoré cítiť na cestách, v uliciach, v službách mesta a v peňaženkách ľudí. Strana Dunaj má ambíciu priniesť do samosprávy praktické riešenia, poriadok a zodpovednosť.
Zároveň plánuje postaviť kandidátku do mestského zastupiteľstva a do miestnych zastupiteľstiev v mestských častiach. Tvoriť ju budú odborníci z praxe a ľudia, ktorí riešia konkrétne témy v konkrétnych štvrtiach.
Mestská strana Dunaj predstavila svoj program postavený na každodenných problémoch, ktoré Bratislavčania reálne žijú - doprava a zápchy, parkovanie, bezpečnosť, hospodárenie mesta a efektívne fungovanie magistrátu. Medzi kľúčové priority patria: fungujúca doprava, reforma a zjednodušenie systému parkovania, bezpečné mesto, rozumné hospodárenie a efektívny magistrát.
„Bratislava dnes potrebuje manažérsky prístup a menej výhovoriek. Rozhodnutia musia byť rýchle a zrozumiteľné, projekty dotiahnuté do konca a peniaze míňané účelne - Bratislavčania to musia cítiť v plynulejšej doprave, férovom parkovaní, bezpečnejších uliciach a lepších službách magistrátu," doplnil Winkler. Vznik strany Dunaj podporilo viac ako 15-tisíc Bratislavčanov.
Zdroj: SITA.sk - Strana Dunaj oficiálne vstupuje do komunálnej politiky Bratislavy, lídrom sa stal Martin Winkler © SITA Všetky práva vyhradené.
