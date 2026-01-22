Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 22.1.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Zora
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

22. januára 2026

Zástupcovia menšín kritizujú znižovanie trestov za extrémizmus aj kriminalizovanie polemiky o Benešových dekrétoch


Tagy: Benešove dekréty extémizmus Národnostné menšiny nenávistné prejavy Novela Trestného zákona trestné sadzby

Komora národnostných menšín Rady vlády SR pre národnostné menšiny, v ktorej je zastúpených 15 národnostných menšín žijúcich na Slovensku, vyjadruje vážne znepokojenie nad návrhom znižovať tresty za ...



Zdieľať
dsc_3276 676x446 22.1.2026 (SITA.sk) - Komora národnostných menšín Rady vlády SR pre národnostné menšiny, v ktorej je zastúpených 15 národnostných menšín žijúcich na Slovensku, vyjadruje vážne znepokojenie nad návrhom znižovať tresty za extrémizmus, ako aj so schválenou novelou Trestného zákona, ktorá kriminalizuje polemiku o takzvaných Benešových dekrétoch. Ako uvádza v stanovisku, tieto legislatívne zmeny predstavujú významné ohrozenie základných práv národnostných menšín a demokratických princípov Slovenskej republiky.

Symbolické nástroje


Komora zdôraznila, že právne mechanizmy na potieranie extrémizmu a nenávistných prejavov nie sú len symbolickým nástrojom, ale predstavujú základný ochranný rámec pre bezpečnosť, dôstojnosť a rovnosť zraniteľných skupín. Poslanecký návrh novely Trestného zákona z dielne Slovenskej národnej strany však podľa komory tieto ochranné mechanizmy výrazne oslabuje.

Znižovanie trestných sadzieb za trestné činy založenia a podpory hnutí smerujúcich k potlačeniu základných práv a slobôd, prejavov sympatie k takýmto hnutiam, popierania holokaustu, zločinov politických režimov a zločinov proti ľudskosti, a hanobenia národa, rasy a presvedčenia, zmena skutkovej podstaty trestného činu podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti, pri ktorej sa navrhuje vypustiť verejné podnecovanie k obmedzovaniu práv a slobôd alebo zrušenie trestných činov výroby, rozširovania a prechovávania extrémistických materiálov oslabujú podľa komory ochranu jednotlivcov pred nenávistnými prejavmi, diskrimináciou a násilím motivovaným identitou obete a sú v rozpore s medzinárodnými záväzkami Slovenskej republiky v oblasti ochrany menšín a ľudských práv.

Nejasná formulácia


Komore sa tiež nepozdáva nedávno prijatá novela Trestného zákona, ktorá podľa zástupcov menšín nejasnou formuláciou v zákone kriminalizuje spochybňovanie alebo verejné popieranie povojnového usporiadania a jeho právnych základov. To podľa nich predstavuje neprimeraný zásah do slobody prejavu a slobody vedeckého bádania.

Otvorená diskusia o historických udalostiach je nevyhnutným predpokladom demokratickej spoločnosti. Pre národnostné menšiny má zároveň zásadný význam pre spracovanie kolektívnej pamäte a pre riešenie pretrvávajúcich právnych dôsledkov minulých opatrení,“ uvádza komora. Hrozba trestnoprávnych sankcií za vedenie historickej diskusie bráni podľa komory spoločenskému dialógu a znemožňuje spracovanie historických skúseností, ktoré mali pre mnohých jednotlivcov a rodiny dodnes pretrvávajúce právne dôsledky.

„Znepokojenie vyvoláva aj skutočnosť, že zákon bol prijatý v zrýchlenom legislatívnom konaní a bez primeraného zapojenia dotknutých komunít,“ skonštatovala komora.

Oslabená ochrana


Zástupcovi menšín v tejto súvislosti odporúčajú Národnej rade SR, aby neprijala poslanecký návrh novely Trestného zákona oslabujúci ochranu pred extrémizmom a nenávistnými prejavmi. Takisto vyzývajú vládu a parlament, aby prehodnotili novelu týkajúcu sa Benešových dekrétov so zreteľom na jeho dopad na slobodu prejavu a práva národnostných menšín.

Zároveň komora žiada zabezpečiť, aby spoločenská a vedecká diskusia o historických otázkach nebola spojená s hrozbou trestnoprávnych následkov a požaduje tiež systematické zapájanie zástupcov národnostných komunít do prípravy právnych predpisov, ktoré sa ich týkajú.

„Nejde o bežné technické úpravy legislatívy. Ide o zásahy, ktoré majú potenciál oslabiť ochranu pred extrémizmom a zároveň obmedziť slobodu diskusie o historických otázkach. Obe tieto oblasti sú pre národnostné menšiny mimoriadne citlivé,“ dodala komora.


Zdroj: SITA.sk - Zástupcovia menšín kritizujú znižovanie trestov za extrémizmus aj kriminalizovanie polemiky o Benešových dekrétoch © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Benešove dekréty extémizmus Národnostné menšiny nenávistné prejavy Novela Trestného zákona trestné sadzby
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Strana Dunaj oficiálne vstupuje do komunálnej politiky Bratislavy, lídrom sa stal Martin Winkler
<< predchádzajúci článok
Spánok bez napätia. V čom spočíva tajomstvo antistresových lôžkovín?

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 