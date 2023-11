Strana Hlas bude za zmenu volebného systému, Pellegrini to považuje za vyššiu úroveň demokracie (video)

Zastúpenie všetkých okresov

Politický konsenzus

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

14.11.2023 (SITA.sk) - Strana Hlas-SD bude za zmenu volebného systému, aby si ľudia mohli zvoliť zástupcov v regiónoch. Považujú to za vyššiu úroveň demokracie. Na tlačovej besede to uviedol predseda strany Peter Pellegrini Dodal, že by malo byť možné, aby sa do parlamentu nedostávali len kandidáti, ktorí majú výhodnú pozíciu na kandidátnej listine, a tiež, aby sa na kandidátnych listinách politických subjektov nekoncentrovali iba kandidáti z hlavného mesta.Pellegrini by bol rád, ak by boli zastúpené všetky okresy alebo prinajmenšom kraje.Zdôraznil však, že je potrebný všeobecný politický konsenzus (na zmenu bude potrebná ústavná väčšina - pozn. SITA), čo bude predmetom vyjednávania s opozičnými stranami.„Som presvedčený, že v parlamente sa nájdu strany, ktoré si ctia demokraciu, a ktoré rady presunú tie voľby a svojich zástupcov bližšie k jednotlivým regiónom. Myslím si, že na tejto téme sa bude dať nájsť dohoda,“ povedal predseda Hlasu. Dodal však, že ide o otázku na najbližšie štyri roky a uvidia, aký bude vývoj.