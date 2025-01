Strana Hlas je očistená a stabilizovaná, podľa Šutaja Eštoka sa zbavili dvoch „vydieračov“

29.1.2025 (SITA.sk) - Situácia v strane Hlas-SD je stabilizovaná. Pre médiá to po výjazdovom rokovaní vlády v Červenom Kláštore uviedol predseda strany a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok . Dodal, že počas víkendu urobili "očistný proces" a zbavili sa dvoch "vydieračov", ktorým podľa jeho slov nešlo o hodnoty, ale o funkcie."Myslím si, že tým je strana očistená, stabilizovaná a bude stabilnou súčasťou tejto vládnej koalície," vyjadril sa. Strana v uplynulých dňoch vylúčila zo svojich radov poslancov Národnej rady SR Radomíra Šalitroša . Obaja patria k štvorici "rebelov", spolu s Romanom Malatincom Jánom Ferenčákom , ktorí v uplynulom období odmietli podporiť viaceré návrhy vládnej koalície.Podľa strany títo poslanci požadovali viaceré vysoké funkcie, napríklad post ministra vnútra. Vylúčení poslanci však tieto tvrdenia odmietajú, hovoria, že im boli ponúkané rôzne pozície, ktoré ale neprijali."Hovorí sa, že s teroristami a vydieračmi sa nevyjednáva. Ja v tomto prípade sa neplánujem baviť s Migaľom ani Šalitrošom," dodal Šutaj Eštok s tým, že im praje všetko dobré a téma je pre neho uzatvorená. Na margo Ferenčáka a Malatinca poznamenal, že sú súčasťou strany a urobia všetko pre to, aby sa v klube cítili dobre. S Malatincom podľa jeho slov hovoril, má v pláne aj debatu s Ferenčákom.V kontexte možnosti konania predčasných volieb predseda Hlasu prízvukoval, že jeho strana nikdy nepôjde do vlády s akýmikoľvek stranami, ktoré by hoci len symbolicky podporovali fašistickú alebo extrémistickú ideológiou, prípadne s nimi sympatizovali.