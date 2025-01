„Travičke zo Šiah“ Terézii zrušili 25-ročný trest, dôchodkyňa ide na slobodu

Dovolací súd obvinenú nezobral do väzby

Verdikt z roku 2022

29.1.2025 (SITA.sk) - Najvyšší súd SR na stredajšom verejnom zasadnutí zrušil na základe dovolania trest 25 rokov väzenia pre dôchodkyňu Teréziu Gyönyörovú zo Šiah, odsúdenú pre úkladné vraždy v štádiu pokusu a za podvody.Ako informovala hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová , dovolací súd dospel k záveru, že rozsudkom Najvyššieho súdu SR z novembra 2022 a konaním, ktoré mu predchádzalo, bol porušený zákon v neprospech obvinenej.Súd preto predmetný rozsudok zrušil a zrušil aj ďalšie rozhodnutia na zrušované rozhodnutie obsahovo nadväzujúce, ak vzhľadom na zmenu, ku ktorej došlo zrušením, stratili podklad. Dovolací súd zároveň odvolaciemu súdu prikázal, aby vec v potrebnom rozsahu znovu prerokoval a rozhodol. „Dovolací súd obvinenú nezobral do väzby," uviedla Važanová.Najvyšší súd SR ešte v novembri 2022 potvrdil pre vtedy 70-ročnú dôchodkyňu Teréziu Gyönyörovú zo Šiah trest 25 rokov väzenia v ústave s najprísnejším stupňom stráženia. Rovnaký verdikt vyniesol už v septembri 2021 Špecializovaný trestný súd v Pezinku , ktorý dôchodkyňu uznal za vinnú z úkladných vrážd v štádiu pokusu, a tiež za podvody.Najvyšší súd SR predmetný rozsudok čiastočne zrušil, vyniesol však rovnaký verdikt. Odvolací súd zároveň v novembri 2022 zamietol odvolanie prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry, ktorý pre dôchodkyňu žiadal doživotie. Gyönyörovú vtedy z pojednávacej miestnosti odviedli priamo do výkonu trestu.Podľa orgánov činných v trestnom konaní si odsúdená dôchodkyňa od viacerých osôb v období rokov 2010 až 2015 požičiavala peniaze. Keď Jana K., Zdenka U. a Klaudia Š. žiadali financie naspäť, Terézia Gyönyörová sa ich pokúsila otráviť látkou atropín, ktorú primiešala do nápojov. Ženy následne skončili v nemocnici. Gyönyörová počas procesu vinu popierala. Tvrdila, že poškodené sa voči nej spikli.