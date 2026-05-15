Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 15.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Žofia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

15. mája 2026

Strana Hlas odmieta akúkoľvek formu násilia, nenávisti a radikalizácie v spoločnosti


Tagy: atentát na premiéra Roberta Fica Streľba na premiéra Roberta Fica v Handlovej

„V demokratickom štáte o tom, kto spravuje krajinu, rozhodujú občania vo voľbách a výsledok ich slobodného rozhodnutia musí byť rešpektovaný," uviedol Hlas. Koaličná strana



Zdieľať
15.5.2026 (SITA.sk) - „V demokratickom štáte o tom, kto spravuje krajinu, rozhodujú občania vo voľbách a výsledok ich slobodného rozhodnutia musí byť rešpektovaný," uviedol Hlas.


Koaličná strana Hlas-SD odmieta akúkoľvek formu násilia, nenávisti a radikalizácie v spoločnosti, osobitne ak sú motivované politickým presvedčením alebo snahou umlčať odlišný názor. Zdôraznila to pri príležitosti druhého výročia atentátu na predsedu vlády Roberta Fica. Páchateľ Juraj Cintula si už odpykáva právoplatne uložený trest 21 rokov väzenia za trestný čin teroristického útoku.

„Dva roky od atentátu na predsedu vlády SR Roberta Fica v Handlovej strana Hlas - sociálna demokracia opätovne kategoricky odsudzuje tento bezprecedentný a neospravedlniteľný útok. Pokus zavraždiť demokraticky zvoleného predsedu vlády bol útokom nielen na konkrétneho človeka, ale aj na základné princípy demokracie a stability Slovenskej republiky," skonštatovala strana s tým, že politický zápas sa musí viesť demokraticky, argumentmi a rešpektom, nie agresiou a útokmi.

„V demokratickom štáte o tom, kto spravuje krajinu, rozhodujú občania vo voľbách a výsledok ich slobodného rozhodnutia musí byť rešpektovaný," uviedol Hlas.

Ak však podľa koaličnej strany občania stratia dôveru v politikov, existovať majú demokratické a ústavné nástroje na zmenu výkonu moci - nie násilie. „Aj preto strana Hlas presadzuje posilnenie možnosti občanov rozhodovať priamo, vrátane ústavného zakotvenia referenda ako legitímneho prejavu najvyššej zvrchovanej moci občanov, ktorým môžu v krajných prípadoch politikom moc aj odobrať," dodala strana.


Zdroj: SITA.sk - Strana Hlas odmieta akúkoľvek formu násilia, nenávisti a radikalizácie v spoločnosti © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: atentát na premiéra Roberta Fica Streľba na premiéra Roberta Fica v Handlovej
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Zelenskyj sľúbil ďalšie odvetné údery po krvavom ruskom útoku na Kyjev
<< predchádzajúci článok
Top foto dňa (15. máj 2026): Plávajúci most, mláďa pandy, silueta veže, protest s hrncami a bitka robotov

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 