Piatok 15.5.2026
Meniny má Žofia
15. mája 2026
Strana Hlas odmieta akúkoľvek formu násilia, nenávisti a radikalizácie v spoločnosti
Koaličná strana
15.5.2026 (SITA.sk) - „V demokratickom štáte o tom, kto spravuje krajinu, rozhodujú občania vo voľbách a výsledok ich slobodného rozhodnutia musí byť rešpektovaný," uviedol Hlas.
Koaličná strana Hlas-SD odmieta akúkoľvek formu násilia, nenávisti a radikalizácie v spoločnosti, osobitne ak sú motivované politickým presvedčením alebo snahou umlčať odlišný názor. Zdôraznila to pri príležitosti druhého výročia atentátu na predsedu vlády Roberta Fica. Páchateľ Juraj Cintula si už odpykáva právoplatne uložený trest 21 rokov väzenia za trestný čin teroristického útoku.
„Dva roky od atentátu na predsedu vlády SR Roberta Fica v Handlovej strana Hlas - sociálna demokracia opätovne kategoricky odsudzuje tento bezprecedentný a neospravedlniteľný útok. Pokus zavraždiť demokraticky zvoleného predsedu vlády bol útokom nielen na konkrétneho človeka, ale aj na základné princípy demokracie a stability Slovenskej republiky," skonštatovala strana s tým, že politický zápas sa musí viesť demokraticky, argumentmi a rešpektom, nie agresiou a útokmi.
„V demokratickom štáte o tom, kto spravuje krajinu, rozhodujú občania vo voľbách a výsledok ich slobodného rozhodnutia musí byť rešpektovaný," uviedol Hlas.
Ak však podľa koaličnej strany občania stratia dôveru v politikov, existovať majú demokratické a ústavné nástroje na zmenu výkonu moci - nie násilie. „Aj preto strana Hlas presadzuje posilnenie možnosti občanov rozhodovať priamo, vrátane ústavného zakotvenia referenda ako legitímneho prejavu najvyššej zvrchovanej moci občanov, ktorým môžu v krajných prípadoch politikom moc aj odobrať," dodala strana.
Zdroj: SITA.sk - Strana Hlas odmieta akúkoľvek formu násilia, nenávisti a radikalizácie v spoločnosti © SITA Všetky práva vyhradené.
