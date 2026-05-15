 Piatok 15.5.2026
 Meniny má Žofia
15. mája 2026

Zelenskyj sľúbil ďalšie odvetné údery po krvavom ruskom útoku na Kyjev


Tagy: Rusko-ukrajinský konflikt Ruský prezident Ukrajinský prezident útok dronmi Vojna na Ukrajine

Pri ruskom raketovom útoku na ukrajinskú metropolu zahynulo 24 ľudí vrátane troch dievčat. Kyjev tvrdí, že ruské útoky nezostanú bez odpovede. Ukrajinský prezident



15.5.2026 (SITA.sk) - Pri ruskom raketovom útoku na ukrajinskú metropolu zahynulo 24 ľudí vrátane troch dievčat. Kyjev tvrdí, že ruské útoky nezostanú bez odpovede.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok prisľúbil ďalšie odvetné útoky proti Rusku po tom, čo pri štvrtkovom ruskom raketovom útoku na Kyjev zahynulo 24 ľudí vrátane troch detí.


„Ukrajina nedovolí, aby ktorýkoľvek útok agresora, ktorý berie životy našich ľudí, zostal nepotrestaný,“ uviedol Zelenskyj v príspevku na sociálnej sieti X.


Dodal, že Kyjev považuje svoje útoky na ruské ciele za oprávnené. „Máme plné právo v našich reakciách proti ruskému ropnému priemyslu, vojenskej výrobe a tým, ktorí sú priamo zodpovední za páchanie vojnových zločinov proti Ukrajine a Ukrajincom,“ vyhlásil prezident.



Zabíjajú deti


Zelenskyj v piatok navštívil miesto v Kyjeve, kde ruská raketa zničila obytnú budovu. „Tu Rusko pripravilo o život 24 ľudí vrátane troch detí,“ povedal prezident pri prechádzke cez nádvorie pokryté troskami.


Medzi obeťami boli tri dievčatá vo veku 12, 15 a 17 rokov. Premiérka Julija Svyrydenková uviedla, že otec najmladšej z nich, Ľubavy Jakovlevovej, už predtým padol vo vojne proti Rusku.


Záchranné práce po útoku trvali viac než 28 hodín. „Vďaka neúnavnej práci záchranárov sa podarilo zachrániť viac než 30 ľudí,“ uviedla premiérka. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko dodal, že ďalších 24 ľudí zostáva hospitalizovaných.



Rokovania stagnujú


Rusko pokračuje v intenzívnych útokoch na Ukrajinu aj viac než štyri roky od začiatku invázie a denne vypúšťa stovky dronov a rakiet.


Kyjev odpovedá vlastnými útokmi na ruské územie. Pri piatkovom ukrajinskom dronovom útoku na ruské mesto Riazaň podľa tamojších úradov zahynuli štyria ľudia vrátane dieťaťa.


Rokovania vedené Spojenými štátmi o ukončení vojny v posledných mesiacoch stagnujú a Moskva odmieta prímerie či širšie rokovania, pokiaľ Kyjev nepristúpi na ruské podmienky.




Zdroj: SITA.sk - Zelenskyj sľúbil ďalšie odvetné údery po krvavom ruskom útoku na Kyjev © SITA Všetky práva vyhradené.

