Strana Hlas-SD je otvorená diskusii o zmrazení platov poslancov, renta je podľa Gröhlinga papalášizmus

Facka občanom

Doživotná renta

30.3.2025 (SITA.sk) - V strane Hlas-SD sme otvorení diskusii o zmrazení platov poslancov. V relácii V politike televízie Ta3 to uviedol predseda Hlasu a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. „Budem rád, ak pán Raši príde s nejakou iniciatívou,“ povedal na adresu nového predsedu parlamentu. „Myslím si, že je to na mieste, aby neboli jediní, komu tie platy budú rásť,“ dodal.„Renta je normálny papalášizmus. Facka občanom,“ vyjadril sa predseda strana Sloboda a Solidarita (SaS) Branislav Gröhling na margo renty pre generálneho prokurátora.Poslanci koalície schválili pred pár dňami doživotnú rentu pre generálneho prokurátora Maroša Žilinku , ide o sumu okolo päťtisíc eur mesačne.Pri valorizácii platov poslancov šéf liberálov podotkol, že by išlo o signál pre verejnosť, že poslanci si nezvyšujú platy práve v čase konsolidácie a zvyšovania daní a poplatkov. Avizoval, že SaS podporí zmrazovanie platov poslancov.