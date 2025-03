Levoča sa rozsvieti na modro, inštitúcie sa spojili na podporu ľuďom s autizmom

Modré osvetlenie

Podpora ľuďom s autizmom

30.3.2025 (SITA.sk) - Mesto Levoča sa aj tento rok pripája k celosvetovej iniciatíve „Rozsvieťme to na modro“ pri príležitosti Svetového dňa povedomia o autizme , ktorý si pripomíname 2. apríla.Ako informovala Vladimíra Novotná Čajová z referátu komunikácie a marketingu mesta, symbolické modré osvetlenie sa rozžiari 1. apríla večer na balkóne levočskej radnice, Košickej bráne a Múzeu špeciálneho školstva ako prejav solidarity s komunitou ľudí s autizmom.Múzeum špeciálneho školstva pripravilo na utorok 2. apríla tematické podujatie „Rozsvieťme múzeum na modro“. V rámci neho ponúkne lektorované prehliadky interaktívnej expozície, zážitkovo-edukatívny program „Inakosť bez hraníc“ a večernú tematickú prehliadku múzea.Knižnica Jána Henkela v Levoči organizuje v spolupráci s občianskym združením Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom Levoča 2. apríla o 18:00 diskusný večer na tému „Autizmus – Už nie sme deti“. Zameria sa na problémy ľudí s poruchou autistického spektra a ich rodín a na aktuálny stav starostlivosti o dospelých s autizmom.Inštitúcie v Levoči sa spojili, aby vyjadrili podporu ľuďom s autizmom a zvýšili povedomie o ich každodennom živote a výzvach.„Cieľom podujatí je nielen upozorniť na dôležitosť inklúzie, ale aj prehĺbiť porozumenie voči ľuďom s autizmom, ktorí sú súčasťou našej spoločnosti. Mesto Levoča, spolu so zapojenými organizáciami, vysiela jasný signál, že podporuje ľudí s autizmom a chce pomôcť ich lepšiemu začleneniu do spoločnosti,“ doplnila Novotná Čajová.