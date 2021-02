Strana Hlas-SD vyzýva Matovičovu vládu, aby podala demisiu (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

17.2.2021 (Webnoviny.sk) - Strana Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) vyzýva vládu, aby podala demisiu do rúk prezidentky Zuzany Čaputovej . Hlavu štátu vyzýva, aby následne vymenovala vládu odborníkov, ktorí povedú Slovensko až do predčasných parlamentných volieb.Na stredajšej tlačovej konferencii to uviedol predseda Hlasu-SD Peter Pellegrini . Tvrdí, že vláda zlyhala ako kolektív, ktorý má viesť túto krajinu a dávať ľuďom istotu, že sú v dobrých rukách a má vyvodiť politickú zodpovednosť. Prieskumy podľa neho hovoria o tom, že ľudia vláde nedôverujú a želajú si predčasné voľby.