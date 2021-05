Strana Hlas žiada od Hegera odpovede, tajné stretnutie v SIS podporuje nedôveru v objektívnosť procesov

Aktuálnym dianím je znepokojená aj SaS

Viac otázok ako odpovedí

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.5.2021 (Webnoviny.sk) - Strana Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) vyzýva predsedu vlády Eduarda Hegera (OĽaNO), aby vysvetlil stretnutie v Slovenskej informačnej službe (SIS) . Ako zdôraznili, vládna koalícia od začiatku čelí podozreniam, že orgány činné v trestnom konaní zneužíva na politický súboj.Stretnutie najvyšších predstaviteľov štátu a šéfov kľúčových orgánov s vedením SIS v utajenom režime a miestnosti zabezpečenej proti odpočúvaniu toto podozrenie podľa strany nevyvracia, ale naopak, prehlbuje. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa strany Patrícia Medveď Macíková „V čase, keď samotné postavenie kajúcnikov, ich výpovede či dokonca prepojenie na tajné služby vrhá čudné svetlo na spôsob a priebeh vyšetrovania, zvyšuje nedôveru k objektívnosti procesov smerujúcich k očiste verejného života.“ uviedol Hlas-SD. Podľa strany by mal Heger ako organizátor schôdzky v budove SIS informovať občanov o zmysle a podstate takéhoto stretnutia.„Premiér musí vysvetliť motívy k organizácii tohto neštandardného stretnutia, ktoré svojím charakterom spochybňuje princípy právneho a demokratického štátu. Inak sa nemôže čudovať, ak budú ľudia čoraz viac nedôverovať krokom orgánov činných v trestnom konaní v politicky citlivých kauzách,“ uzavrel Hlas-SD.Strana Sloboda a Solidarita (SaS) je znepokojená aktuálnym dianím v mocenských zložkách štátu. Podľa strany to dokazuje aj obvinenie bývalého riaditeľa NAKA, ktorý pred pár dňami odišiel do civilu a ktorý tiež podal trestné oznámenie na bývalého námestníka SIS. V tlačovej správe o tom informoval hovorca SaS Ondrej Šprlák. „Momentálne máme viac otázok ako odpovedí, čo rozhodne nepomáha k budovaniu dôvery v chod polície či tajných služieb. Hĺbku rozvratu zložiek, ktoré majú chrániť našu ústavu a právny štát, považujeme za potvrdenie najhorších obáv, o ktorých hovoríme mnoho rokov,“ uviedol poslanec parlamentu za SaS Alojz Baránik Zároveň zdôraznil, že orgány činné v trestnom konaní musia preukázateľne dokázať opodstatnenosť obvinenia aj exšéfa NAKA.Prezidentka Zuzana Čaputová sa od medializovaných tvrdení o obsahu stretnutia ústavných činiteľov v sídle SIS dištancovala. Podľa prezidentky predmetom stretnutia nebol prípad bývalého šéfa SIS Vladimíra P. a ani žiadne iné „živé“ prípady, ktoré dnes riešia orgány činné v trestnom konaní.