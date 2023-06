Strana Modrí má za poradcov dvoch exministrov z čias Dzurindovej vlády

Ľudovít Kaník

...bol v rokoch 2002 – 2005 ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny. Niekoľko rokov tiež pôsobil ako poslanec Národnej rady SR za SDKÚ-DS, svojho času bol aj predsedom poslaneckého klubu. Je autorom reformy dôchodkového systému, ktorej súčasťou je druhý pilier dôchodkového sporenia. Ako minister tiež realizoval rozsiahlu novelu Zákonníka práce. Reformoval systém rodinnej politiky, zaviedol daňový bonus na každé dieťa pre pracujúcich rodičov a venuje sa tiež problematike daní a odvodov.

Ivan Mikloš

...bol v rokoch v rokoch 1991 – 1992 ministrom privatizácie, v období 1998 – 2002 bol podpredsedom vlády pre ekonomiku a v rokoch 2002 – 2006 ministrom financií a podpredsedom vlády. Pod jeho vedením sa uskutočnila daňová reformu a reforma sociálnych dávok. Vďaka zmenám sa Slovensko zaradilo medzi najrýchlejšie sa rozvíjajúce ekonomiky v Európskej únii, zvýšil sa prílev priamych zahraničných investícii a znížila sa nezamestnanosť. Počas jeho pôsobenia vo vládach Mikuláša Dzurindu Slovensko zaznamenalo viacero medzinárodných úspechov, medzi ktoré sa radí najmä vstup do OECD (2000), Európskej únie (2004) a NATO (2004). V rokoch 2015 – 2016 zastával pozíciu hlavného poradcu ukrajinskej ministerky financií a bol zároveň poradcom ukrajinského ministra hospodárstva. Potom ho angažovala premiérka Moldavska ako svojho poradcu. Mikloš je tiež poradcom prezidentky Zuzany Čaputovej pre ekonomickú politiku.



10.6.2023 (SITA.sk) - Strane Modrí – Európske Slovensko pomáha s prípravou volebného programu aj Ľudovít Kaník , bývalý minister práce z čias druhej vlády Mikuláša Dzurindu Ako pre agentúru SITA uviedol prvý podpredseda Modrých Ľuboš Schwarzbacher, Kaník je odborným garantom a poradcom strany pre sociálnu oblasť. Členom strany nie je.Kaník reprezentoval v posledných dňoch Modrých na diskusii za okrúhlym stolom so zástupcami relevantných politických strán, ktorú zorganizovala Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb.Rovnako ako Kaník je poradcom strany Modrí – Európske Slovensko aj bývalý Dzurindov minister financií Ivan Mikloš , a to pre oblasť ekonomiky. Modrí idú do volieb s Mostom-Híd na spoločnej kandidátke.