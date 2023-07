Strana MySlovensko predstavila prvú jedenástku kandidátov, pracovníkov na úradoch by znížila o tretinu

Diskusia o podstatných otázkach

Slovensko sa podľa strany rozpadá

13.7.2023 (SITA.sk) - Stranapredstavila prvú jedenástku kandidátov. Ide oktorý kandiduje s číslom 14. Do volieb ju povediekandidátmi, členmi a sympatizantmi strany sú aj učitelia, vedci, manažéri či podnikatelia, ľudia rôznych národností a z rôznych komunít.Štvrtina kandidujúcich strany sú ženy, informuje politický subjekt v tlačovej správe. Strana má tiež rovnomennú aplikáciu MySlovensko.sk, prostredníctvom ktorej sa občania môžu zapájať do diskusie o podstatných otázkach štátu.Strane ju zapožičal jej vlastník, a zároveň predseda MySlovensko Panenka. V prípade volebného úspechu ju plánuje podarovať Slovenskej republike.So spolustraníkmi chce Panenka odstraňovať byrokraciu, procesy štátu by podľa nich mali byť usporiadané tak, aby „ľudia mohli ísť na úrad z obývačky". Taktiež by chceli znižovať počty úradníkov, no nie prepúšťaním, ale odchodmi do dôchodku, či presunom do iných sektorov.Počet pracovníkov na úradoch by chceli znížiť o tretinu, a to počas dvoch volebných období. Budovy úradov, ktoré by sa tak uvoľnili, by politický subjekt rád premenil na materské školy, domovy dôchodcov, ale aj štartovacie byty pre mladých a sociálne odkázaných obyvateľov.„Dnes som tu preto, lebo sa už nechcem pozerať na to, ako sa Slovensko rozpadá. Idem ho vrátiť na cestu rozvoja a prosperity, urobiť štát modernejším, digitálnejším, spravodlivejším a dostupnejším pre každého," vraví predseda strany Panenka. Zároveň uviedol, že by chcel zmenšiť nenávisť medzi ľuďmi a nastaviť prostredie na Slovensku tak, aby tu ľudia chceli ostať žiť.